Pressionada, Itália tenta reverter vantagem da Suécia para ir à Copa do Mundo

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de volta da repescagem europeia valendo vaga na Copa do Mundo de 2018, a ser realizada no estádio San Siro, em Milão, Itália.

Esta segunda-feira (13) começa em tom de decisão entre Itália e Suécia, que decidem, às 17h45 (de Brasília), o jogo de volta pela repescagem europeia valendo vaga na Copa do Mundo de 2018. No primeiro jogo, disputado na Suécia, os donos da casa venceram pelo placar mínimo, aumentando a pressão sobre a Azzurra, que pode ficar fora da competição da qual marca presença desde 1958.

O palco desta decisão será no emblemático San Siro, em Milão, na Itália. A Nazionale, além de ter que reverter o resultado – vencer por dois gols de diferença –, também precisará contar com uma noite inspirada, visto que as últimas exibições da Seleção Italiana não enxeram os olhos e nem criaram boas expectativas ao seu torcedor.

Tudo ou nada para os italianos

A derrota e os números do primeiro jogo deixaram claro de que, embora seja uma geração com bons jogadores, Giampiero Ventura tem dificuldades em montar um time criativo ofensivamente. No primeiro confronto da repescagem, os italianos tiveram 64% de posse de bola com 8 chutes sendo somente dois deles no gol.

Além ineficiência vista nas outras partidas, os donos da casa não vencem a seleção nórdica há 105 anos, entretanto, os italianos levam vantagem no histórico geral com 11 vitórias, seis empates e seis derrotas que precisam quebrar o tabu caso queiram ir à Copa.

Com uma chuva de críticas por causa da escalação na primeira partida, o ítalo-brasileiro Jorginho, ganhará uma chance no meio de campo italiano depois que Marco Verratti está suspenso para a decisão desta tarde. O ataque também sofrerá mudanças, Andrea Belotti, que fez dupla com Ciro Immobile no primeiro jogo, dará lugar para Manolo Gabbiadini, por ter uma característica de jogar mais fora da área do que o atacante do Torino.

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

Sabendo que é um placar de ser revertido facilmente, o ícone da azzurra, Gianluigi Buffon, falou sobre a postura que a equipe vem mostrando ao comando do técnico Ventura.

"Somos um time que tem chance de reverter o resultado do primeiro jogo, mas não podemos nos acostumar com a mediocridade. Esse é o maior perigo para nós, e também, para o futebol em geral", disse o goleiro da Azzurra.

Desafio para os suecos

Mesmo com a aposentadoria de Zlatan Ibrahimovic, a seleção ainda se manteve regular durante as eliminatórias para a Copa. Foram três derrotas, em três jogos além de não perderem em seus domínios, com um retrospecto de vitórias que dura dois anos, até então.

Na partida de ida, os suecos mostraram um futebol preciso e mais perigoso do que o dos italianos. Mesmo que tenham ficado menos com a bola, a seleção amarela e azul soube atacar e neutralizar a marcação adversária com 50% de aproveitamento nas chances criadas, com seis chutes e três no gol, convertendo em uma das tentativas. Com uma possível exposição defensiva dos donos da casa, os suecos devem jogar por uma bola no San Siro para carimbar de vez o passaporte para a Copa de 2018.

Foto: Catherini Ivill/Getty Images

Os nórdicos contam com o meio-campista Emil Forsberg orquestrando as jogadas ofensivas do time que não possuem uma vantagem tão larga, embora difícil de ser revertida. Ainda assim, a seleção sueca vem pressionada por uma classificação para a Copa, depois de ter ficado de fora dos últimos dois mundiais, em 2010 e 2014, respectivamente.