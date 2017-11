Casillas 'consola' Buffon e lamenta aposentadoria da Azzurra: "Uma lenda"

Foto: Reprodução/Uefa

É inegável a importância que Iker Casillas e Gianluigi Buffon tiveram ao longo da última década, se notabilizando entre os melhores da posição nos últimos anos. Capitães, líderes, qualificados e extremamente vitoriosos, suas glórias estarão para sempre marcados nos clubes que defenderam e nas seleções da Espanha e da Itália, onde conquistaram um título mundial cada.

Nesta segunda feira (12), Buffon fez seu último jogo oficial com a camisa da Azzurra. Um empate por 0 a 0 com a Suécia que deu a vaga aos nórdicos após doze anos ausente de mundiais e que acabou com a sequência de 14 mundiais seguidos com os italianos presentes, sendo a última ausência em 1958. Um emocionado Buffon que chorou ao fim da partida, pedindo desculpas ao povo italiano por ter falhado em sua última missão.

Não só ele, mas todo o time italiano em si, pois como ele mesmo falou, são uma equipe e ninguém merece ser isentado de culpa. O Super Gigi, como era apelidado, capaz de realizar defesas impossíveis, como a da final da Copa do Mundo em 2006 com uma cabeçada a equima roupa de Zinedine Zidane.

A figura de Buffon sempre foi e sempre será respeitada como a de um dos melhores goleiros da história. Outros goleiros que veem nele um espelho de qualidade e longevidade ou por ser uma figura temida por grandes atacantes, se consolidando como uma verdadeira lenda.

Como publicou Iker Casillas em sua rede social, após a eliminação da Itália e ao ver o amigo Buffon chorar:

No me gusta nada verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos: una LEYENDA. Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol amigo! #1 pic.twitter.com/gs9o0irCqo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 13 de novembro de 2017

"Não gosto nada de ter ver assim! Quero te ver como vejo até agora, como o que continuas a ser para muitos, uma lenda. Sou orgulhoso de te conhecer e orgulhoso de te ter enfrentado muitas vezes. Ainda tens que nos deleitar no futebol, amigo!"

Outros diversos jogadores também prestaram homenagens ao goleiro italiano. Como o goleiro inglês Joe Hart do West Ham, o volante gabonês Mario Lemina do Southampton que foi companheiro de Buffon na Juventus, assim como o chileno Arturo Vidal, que também publicou mensagem em rede social.