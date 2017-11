Diretor da Juventus confirma interesse em Goretzka e Can: "Tudo depende da vontade deles"

Foto: TF-Images/Getty Images

Diretor esportivo da Juventus, Giuseppe Marotta confirmou o interesse do clube nos meio-campistas Leon Goretzka, do Schalke 04 e Emre Can, do Liverpool. O contrato dos jogadores termina ao final da temporada 2017/18.

"Não é fácil contratar jogadores para a Juventus. Não é fácil encontrá-los. Emre Can e Leon Goretzka estão no término de contrato. Nós temos o interesse e vamos fazer a proposta, mas tudo depende da vontade deles", disse Marotta ao Corriere dello Sport.

Além do interesse bianconero nos jogadores, os rivais ingleses Manchester City e Manchester United também foram especulados como possíveis destinos do alemão Emre Can. Já para contratar Leon Goretzka, a Juventus terá de enfrentar a concorrência do Barcelona. Apesar da forte concorrência, Marotta acredita que é preciso aproveitar as oportunidades do mercado e fala em foco no troféu da Champions League.

"A Champions League? Virou uma obsessão. Fizemos duas finais nos últimos três anos, mas não levantamos o troféu. Isso nos dá coragem em fazer melhor e, finalmente, ficar com o título. Precisamos ser competitivos e aproveitar a oportunidade que o mercado nos oferece", ressaltou.

O mandatário também comentou sobre Paulo Dybala, que virou alvo de críticas após atuações ruins pela Champions League e no Campeonato Italiano. "Há muito pressão sob ele nesse momento. Nós estamos acostumados a ver performances incríveis de Paulo, mas quando ele faz uma partida comum, é taxado como inadequado", avaliou.