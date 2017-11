Em 'jogo de seis pontos', Roma e Lazio medem forças no Derby della Capitale

Após uma pausa de quase duas semanas para a Data Fifa, os campeonatos europeus voltam a todo o vapor neste sábado (18). E na Serie A não é diferente. Para abrir a 13ª rodada, um grande dérbi: Roma e Lazio se enfrentam, às 15h, no estádio Olímpico, na capital italiana. As duas equipes estão coladas na tabela de classificação, o que significa um 'jogo de seis pontos' às rivais.

Depois do baque sofrido no meio da semana, com a não classificação da Itália para a Copa do Mundo, muitos torcedores voltam suas atenções para o Derby della Capitale. Roma e Lazio estão separadas por uma diferença de apenas um ponto. Os laziali têm 28 e ocupam a quarta posição; os romanistas vêm logo atrás, na quinta colocação, com 27 pontos.

Dúvidas e preocupações para Di Francesco

Com algumas dúvidas em seu elenco, sendo a principal vindo de Nainggolan, que é dúvida para o clássico depois de ter tido um desconforto na virilha enquanto defendia a sua seleção, a Bélgica. Lorenzo Pellegrini deve atuar na posição do belga junto com o Strootman e De Rossi.

Outra preocupação do técnico giallorossi, se dá mais pelo psicológico do que pelo aspecto físico. Três atletas que defenderam a Azzurra no insucesso de ir para a Copa estarão relacionados para o derby deste sábado. De Rossi, que anunciou a aposentadoria da seleção logo após o 0 a 0 com a Suécia, estará em campo, juntamente com meio-campista Alessandro Florenzi que sequer teve a oportunidade de atuar em uma Copa pelo recorrente histórico de lesões. Sabendo deste momento, Di Francesco falou em coletiva, esperando uma boa atuação de seus comandados no jogo de hoje.

(Foto: Filippo Monteforte/Getty Images)

"Espero que o jogo de amanhã seja uma chance para nossos três convocados italianos se recuperaram depois do que ocorreu na segunda-feira. A tabela de classificação não interessa quando chega o derby. Amo esses jogos pelo que eles são. Não são como outros jogos. Precisamos estar atentos as ameaças da Lazio, mas nos manter em nossas táticas", lembrou o comandante.

Embora alguns jogadores preocupem o técnico, o time romano vem de um bom momento na Serie A e na Champions League. No início de Novembro, os giallorossi venceram o Chelsea de Antonio Conte por 3 a 0, com grande atuação do ítalo-egípcio Stephan El Sharaawy, que será titular na partida de hoje. Além da vitória que assumiu a liderança do grupo C. Já na Serie A, os romanos têm apenas 2 derrotas, a última delas aconteceu há aproximadamente um mês, contra o Napoli, líder do campeonato. Entretanto, os donos da casa defendem um histórico invejável de 33 vitórias nos últimos 37 jogos em seus domínios.

Raiva como combustível para a vitória

Com apenas 18 mil torcedores presentes no estádio, a equipe de Simone Inzaghi segue em um bom momento no comando do italiano. Os Biancocelesti foram responsáveis por tirar uma invencibilidade que durava quase 3 anos da Juventus, em Turim. Além de estarem na perseguição pelo Scudetto, a equipe laziale já se garantiu na Europa League, depois de vencer o Nice (FRA), de Balotelli e companhia nos dois confrontos entre as equipes, dentro e fora de casa.

Ao contrário de Di Francesco, que está preocupado com o estado mental de seus jogadores que atuaram pela Itália na última segunda-feira, Inzaghi pretende usar a frustração obtida naquele jogo para motivar o meio-campista Marco Parolo e o artilheiro Ciro Immobile.

"Cada jogador tem seu próprio jeito de se preparar para a partida. Eu e minha comissão técnica mostramos a ele o que significa o Derby della Capitale e a sua importância para os torcedores. Immobile e Parolo poderão colocar em campo toda a raiva acumulada nesses últimos dias", lembrou Inzaghi.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Embora o italiano tenha dito sobre Immobile, o atacante é dúvida para a partida de hoje. O artilheiro da Serie A, com 14 gols em 12 jogos, não treinou com o restante do elenco e pode não atuar no derby. Para complicar o esquema de Inzaghi, Caicedo, substituto direto do italiano, também está machucado. Nos treinos de ajuste para a partida, o comandante testou o português Nani como o homem de referência no ataque.

Entretanto, a Lazio precisa correr atrás do resultado para não ver o seu maior rival ultrapassa-los na tabela. Nos últimos seis jogos entre ambos, os romanos levaram a melhor em quatro ocasiões, enquanto que os Biancocelesti venceram apenas duas vezes desde 2015, pela Serie A.