Juventus entra na briga por Antoine Griezmann

Antoine Griezmann em partida válida pela Champions League. Foto: Google/Getty Imagem

Com baixo rendimento nos últimos meses pelo Atlético de Madrid e após discussões com a torcida, o atacante francês parece estar querendo tomar um novo rumo na sua carreira, já transparecendo insatisfação em atuar pelo time comandado por Diego Simeone.

Com sondagens de Manchester United e Barcelona, a Juventus também já demonstra interesse pelo atacante de 26 anos. Com a venda de Leonardo Bonucci por 42 milhões de euros (R$ 158 milhões) para o rival Milan na última janela de transferências, o clube italiano estaria disposto a pagar a multa rescisória do francês que estaria na casa dos 65 milhões de euros (R$ 245,8 milhões), podendo ser pago com certa tranquilidade.

Outro jogador que está na mira do clube de Manchester e da Velha Senhora, é o zagueiro uruguaio José Gimenez de apenas 22 anos. A disputa entre ingleses e italianos será grande pelos dois grandes jogadores do elenco comandado pelo argentino Diego Simeone. Apesar da irritação de alguns torcedores, pelo fato de não estar se empenhando tanto em campo como antes, a sáida do atacante deixa uma certa preocupação pela a importância que tem no esquema tático e pela qualidade técnica individual que possui.

Caso ocorra uma transferência de Antoine Griezmann para a Juventus, o jovem atacante deverá brigar por posição com Bernadeschi e Douglas Costa, também recém contratados. Podendo fazer companhia no ataque com Higuain e Paulo Dybala, o francês cairia como luvas no esquema tático, fazendo um dos melhores trios de ataque do futebol europeu e certamente o melhor do Campeonato Italiano. Com a maior folha salarial da Itália, o time de Maximilliano Allegri deverá vender alguns jogadores na próxima temporada, para diminuir os gastos e formular uma equipe para brigar pelo tão sonho terceiro título da Champions League.

Com a janela de transferência abrindo no dia 1 de janeiro e finalizando somente no dia 2 de fevereiro de 2018, a Juve terá muito tempo para formular sua proposta e até mesmo envolver algum jogador como parte da transferência também. A proposta do Manchester United é mais preocupante para o clube italiano do que a do Barcelona, por conta de ser um rival direto, o que dificultaria sua ida para a Catalunha.