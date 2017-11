Jogo Roma x Lazio AO VIVO online no Campeonato Italiano 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13º rodada da Serie A, a ser realizada no estádio Olímpico, em Roma, Itália.

Torcedor, voltaremos mais tarde para mais informações. A bola rola às 15h, e você vai acompanhar tudo conosco. Até lá!

O dérbi deste sábado será apitado pelo italiano Gianluca Rocchi.

Provável escalação da Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

Provável escalação da Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Lulic; Marusic (Bastos), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Simone Inzaghi

"Cada jogador tem seu próprio jeito de se preparar para a partida. Eu e minha comissão técnica mostramos a eles o que significa o Derby della Capitale e a sua importância para os torcedores".

Di Francesco

"A tabela de classificação não interessa quando chega o dérbi. Amo esses jogos pelo que eles são. Não são como outros jogos. Precisamos estar atentos às ameaças da Lazio, mas nos manter em nossas táticas".

O meio-campista Radja Nainggolan era dúvida para o dérbi devido à lesão, mas se recuperou e deve ser titular. Por outro lado, o brasileiro Felipe Anderson ficará mais alguns dias longe dos gramados, também em função de contusão.

Simone Inzaghi, comandante da Lazio, não poderá contar com o zagueiro Wallace, o meia Felipe Anderson, o meia-atacante Di Gennaro e o atacante Caicedo – todos lesionados.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, tem três desfalques por lesão: o lateral-direito Karsdorp, o lateral-esquerdo Emerson Palmieri e o atacante Schick.

As rivais da capital italiana atravessam ótima fase. Somando Serie A e as competições continentais, a Roma vem de cinco vitórias consecutivas, enquanto a Lazio acumula dez triunfos seguidos.

As duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação. A Roma ocupa a quinta colocação, com 27 pontos. A Lazio está na quata posição, com um ponto a mais.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, as principais informações sobre um dos dérbis mais famosos do futebol mundial: o Derby della Capitale. Roma e Lazio se enfrentam neste sábado (18), às 15h, no estádio Olímpico, pela 13ª rodada da Serie A. Confique consco!