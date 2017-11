Jogo Napoli x Milan AO VIVO online no Campeonato Italiano 2017

Torcedor, voltaremos mais tarde para mais informações. A bola rola às 17h45, e você vai acompanhar tudo conosco. Até lá!

Confira nosso pré-jogo: Em grande fase, Napoli defende longo tabu contra Milan para fazer manutenção da liderança

O dono do apito para o jogo entre napolitanos e milanistas é o italiano Daniele Doveri.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini (Abate), Kessié, Locatelli, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinić.

Provável escalação do Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mário Rui; Allan (Zieliński), Jorginho (Diawara), Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Vincenzo Montella, treinador do Milan, não poderá contar com três atletas: os laterais-direitos Conti e Calabria e o meia Çalhanoglu, todos contundidos.

Técnico do Napoli, Maurizio Sarri terá dois desfalques para o jogo contra o Milan: o lateral-esquerdo Ghoulam e o atacante Milik, ambos lesionados.

Na última rodada, o Napoli não saiu do zero contra o Chievo, em Verona, e viu a Juventus e a Internazionale se aproximarem do topo da Serie A. Com uma atuação segura, o Milan venceu o Sassuolo, por 2 a 0, no Mapei Stadium.

Já o Milan faz um começo de Serie A devagar. Oscilante, os rossoneri ocupam o sétimo lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, a nove pontos da Lazio, equipe que abre o G-4 da liga.

Atualmente um dos melhores times da Itália, o Napoli entra em campo em busca de defender a liderança do campeonato. Os napolitanos têm 31 pontos, um a mais que a Juventus, vice-líder.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, as principais informações sobre Napoli x Milan, que se enfrentam neste sábado (18), às 17h45, no San Paolo, em Nápoles, pela 13ª rodada da Serie A. Fique conosco!