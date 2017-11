Exaltado por rápida recuperação, Nainggolan comemora: "Não podia perder o derby"

Nainggolan comemora seu gol, o segundo da Roma na vitória por 2 a 1 sobre a Lazio (Foto: NurPhoto via Getty Images)

A vitória no Derby Della Capitale garante aos jogadores da Roma alguns dias de paz e tranquilidade na capital italiana. Após o triunfo por 2 a 1, com gols de Radja Nainggolan e Diego Perotti, os atletas festejaram nos vestiários e os dois principais destaques da partida comentaram o resultado e, principalmente a recuperação em tempo recorde do belga, que sofreu uma lesão no púbis enquanto estava com a seleção de seu país.

O camisa 4 se tornou dúvida para o clássico depois de não jogar pela Bélgica durante os amistosos contra México e Japão, após se contundir durante um dos treinamentos do esquadrão. Apesar disso, Nainggolan afirmou que não via possibilidade não entrar em campo pela Roma, destacando que tentou de tudo para não ficar de fora do jogo deste sábado (18).

"Mostramos um grande espírito, estamos em um ótimo momento de forma e precisamos continuar desta maneira. Quero sempre ajudar meus companheiros e fiz de tudo para conseguir jogar hoje, porque esse é um dos jogos que você não pode perder", afirmou o belga, em entrevista ao canal Mediaset Premium.

A rápida recuperação de Nainggolan assustou até mesmo seus companheiros. O argentino Diego Perotti, responsável por abrir o placar, de pênalti, comentou que não entende como o meio-campista consegue se recuperar tão rapidamente das lesões: "Não sei do que o corpo dele é feito, mas sempre que ele se machuca, consegue se recuperar muito rapidamente. Acho que precisamos fazer alguns testes, porque, na minha visão, ele não é humano", brincou o camisa 8.

Depois de abrir 2 a 0, os giallorossi sofreram certa pressão nos últimos minutos, após Ciro Immobile descontar, também de pênalti, já na segunda etapa. Ainda assim, Nainggolan indicou que a equipe poderia ter vencido de maneira mais tranquila: "Foi uma boa vitória em equipe. Sofremos um pouco no fim, porque tentamos ser agressivos e acabamos ficando sem energia, mas podíamos ter marcado mais vezes. Erramos nos últimos passes."