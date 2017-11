Lucas Leiva minimiza derrota laziale no dérbi: "Não apaga o nosso bom trabalho"

Google Plus

(Foto: Robbie Jay Barratt - AMA via Getty Images)

Na tarde deste sábado (18), duas equipes em alta entraram em campo no Estádio Olímpico. Roma e Lazio, rivais da capital italiana, protagonizaram um Derby della Capitale bastante movimentado e equilibrado, com duas penalidades e emoção até os minutos finais.

Ao final da partida, a equipe giallorossi saiu vencedora, graças aos tentos de Diego Perotti e Radja Nainggolan. O artilheiro da Serie A, Ciro Immobile, também deixou a sua marca, descontando para os biancocelesti. Com o triunfo, a equipe romanista 'roubou' a quarta posição da própria Lazio, jogando o rival para o quinto lugar.

Em entrevista pós-jogo, Lucas Leiva analisou o desempenho de sua equipe e o resultado. Para o volante, a equipe biancocelesti cometeu erros cruciais que acabaram por definir o placar, mas no geral, a partida foi páreo.

"Certamente não foi um bom resultado para nós, mas eu acredito que foi uma partida bastante equilibrada, decidida em dois incidentes. Os gols do nosso rival foram anotados graças a erros nossos e tornaram nossa missão mais complicada. Precisamos não cometer os mesmos erros daqui pra frente", analisou.

Apesar da autocrítica, o brasileiro fez questão de minimizar os reflexos do revés. Nas palavras do atleta, a derrota no dérbi não cancela o que a Lazio vem fazendo ao longo de 2017/18.

"Espero que esta derrota não tenha grande repercussão. Não pode apagar ou diminuir a boa temporada que estamos fazendo até o momento. Devemos continuar trabalhando e aprender com esses contratempos", concluiu.

A derrota freou uma sequência de nove vitórias da Lazio, incluindo Serie A e Europa League. O treinador Simone Inzaghi revelou certo descontentamento, mas pregou cabeça erguida para os próximos compromissos.

"É decepcionante para nós e para nossos fãs, mas na temporada passada perdemos o primeiro dérbi e vencemos o segundo. Precisamos voltar aos trilhos. Sabemos que é duro, mas já passamos por isso e podemos voltar ainda mais fortes", afirmou.