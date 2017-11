Promessa da Fiorentina, Chiesa renova contrato e se torna o jogador com maior salário do clube

Google Plus

Novo contrato renderá a Chiesa o posto de atleta com maior salário da Fiorentina

Especulado em Internazionale, Napoli e Zenit, o atacante italiano Federico Chiesa renovou contrato com o Fiorentina nesse sábado (18). Em comunicado oficial, o clube italiano anunciou que o jovem atleta, de 20 anos, ampliou seu vínculo por mais quatro temporadas.

“ACF Fiorentina comunica que prorrogou até 30 de junho de 2022, com satisfação mútua, o contrato do jogador Federico Chiesa”, dizia a nota no site da agremiação.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o novo contrato não prevê multa rescisória, e o italiano passará a ganhar € 1,6 a 1,7 milhão, mais bônus, por ano. Ele será o jogador com maior salário do clube toscano.

Chiesa é cria das divisões de base da Fiorentina. Ele chegou ao clube em 2007 e foi passando por todas as divisões juvenis até chegar ao profissional, nove anos depois. O ex-técnico da Fiorentina na temporada passada, Paulo Sousa, foi quem deu a primeira chance ao atleta na equipe principal.

O jogador fez sua primeira partida pela Viola na abertura da Serie A 2016/17, contra a Juventus, em Turim. Sua equipe perdeu por 2 a 1, e ele entrou no segundo tempo, na vaga do espanhol Cristian Tello. Em 45 jogos pela Fiorentina, Chiesa anotou seis gols e distribuiu seis assistências.

O ponta-direita também passou pelas seleções de base da Itália. Defendeu a Sub-19, Sub-20 e agora está na Sub-21, esta última ele já disputou dez partidas e marcou dois gols.

Chiesa é uma das promessas italiana para a Eurocopa de 2020 e Copa de 2022

Recentemente, Chiesa foi eleito pela revista inglesa FourFourTwo o quinto melhor jovem de 2017. O ponta-direita é filho do ex-atacante Enrico Chiesa, que jogou por Sampdoria, Fiorentina, Lazio, Parma, Seleção Italiana (disputou a Eurocopa de 1996 e a Copa do Mundo de 1998), entre outros.