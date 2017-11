Com aproveitamento quase perfeito em casa, Spalletti supera recorde Mourinho na Inter

Spalletti faz grande trabalho à frente da Inter neste início de Serie A (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

A Internazionale derrotou a Atalanta, neste domingo (19), pelo placar de 2 a 0, em Milão, valendo pela 13ª rodada da Serie A. Com a vitória, os comandados de Luciano Spalletti chegaram em 33 pontos na competição, dois a menos que o líder Napoli. O triunfo permitiu ao time de Milão atingir uma incrível marca: até agora, são 19 pontos alcançados em 21 possíveis jogando como mandante.

A marca é um feito a ser comemorado pelos torcedores da Inter. Para efeito de comparação, o time do badalado treinador português José Mourinho obteve 16 em 18 pontos possíveis na temporada de 2009/10. Na época em questão, os nerazzurri chegaram, inclusive, a conquistar a Tríplice Coroa, levando a Uefa Champions League, Serie A e Copa Itália. No ano de 2006, com Roberto Mancini, a Inter também chegou a conquistar 16 de 18 pontos possíveis jogando no Giuseppe Meazza.

"A Inter tem sua própria identidade, e esta noite jogou como uma equipe madura, que sabe quando esperar o momento importante, sabe aonde quer ir e como chegar lá", disse Spalletti, após a vitória contra a Atalanta, ao canal italiano Mediaset Premium.

Com exceção da partida contra o Torino, na qual a equipe de Milão empatou em 1 a 1, foram oito vitórias em nove partidas, sendo o triunfo mais expressivo o Derby della Madonnina diante do Milan.

A próxima atuação da Inter diante de seus torcedores será daqui há duas semanas, no domingo (3), quando os vice-líderes enfrentam a equipe do Chievo. Antes disso, no próximo final de semana (25), os nerazzurri visitam o Cagliari, para seguir na perseguição do líder Napoli.