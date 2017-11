Com campanha fraca na Serie A, Udinese demite treinador Luigi Del Neri

Google Plus

(Foto: Dino Panato/Getty Images)

Mais uma demissão na Serie A 2017/18. Na manhã desta terça-feira (21), a Udinese confirmou em seu site oficial, a demissão do treinador Luigi Del Neri, de 67 anos. O veterano comandante estava à frente da equipe Zebrette há cerca de 13 meses.

"Udinese Calcio confirma que o treinador da equipe principal, Luigi Del Neri, e seu assistente Giuseppe Ferazzoli foram liberados de suas funções. O clube gostaria de agradecer Del Neri e Ferazzoli por sua dedicação ao longo dos últimos 13 meses, e deseja à ambos o melhor para o futuro", confirmou o clube em comunicado oficial.

Ocupando apenas a 14ª posição na tabela, a Udinese vem fazendo uma temporada bem abaixo do esperado. Sempre apontada como uma das equipes que causam problemas aos gigantes italianos, o time bianconeri, em 12 partidas disputadas, conquistou apenas quatro vitórias, com fraco aproveitamento de 33,3%. Já são oito derrotas na Serie A, número idêntico ao do time que abre a zona de rebaixamento, o Genoa.

A decisão pelo rompimento do trabalho de Del Neri se deu após o péssimo resultado da última rodada. Jogando em seus domínios, no Friuli, a Udinese foi batida pelo Cagliari por 1 a 0. Com o revés, a equipe de Údine caiu mais uma posição na classificação.

Ainda não há nenhuma confirmação do substituto de Luigi Del Neri. Todavia, o nome de Massimo Oddo, ex-treinador do Pescara, é apontado como o favorito. O anúncio oficial deve sair nas próximas horas.