Sarri comemora triunfo do Napoli na Champions League e destaca importância de Insigne

Napoli de Sarri não depende apenas de si para chegar ao mata-mata (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Maurizio Sarri estava visivelmente satisfeito com a vitória do Napoli sobre o Shakthar Donetsk nessa terça-feira (21), por 3 a 0, pela quinta rodada da Uefa Champions League. O treinador, no entanto, lamentou o fato de não depender das próprias forças para alcançar a próxima fase da competição.

O Napoli é o terceiro colocado do Grupo F, com seis pontos, três a menos que o Shakhtar Donetsk. Para chegar ao mata-mata da UCL, os italianos precisam vencer o já eliminado Feyenoord, na Holanda, e torcer por um tropeço dos ucranianos diante do líder Manchester City, na Ucrânia.

“A atuação foi boa, mesmo que tenhamos feito 30/35 minutos ruins por conta do toque de bola do adversário. No segundo tempo, quando conseguimos fazê-los errar na defesa, crescemos e marcamos os gols. Honraremos a Copa até o fim, mas me deixa triste saber que não tenhamos o nosso destino em nossas mãos, mas iremos para a Holanda para vencer e torcer pelo Manchester City”, salientou o treinador.

Posteriormente, Sarri analisou a atuação de dois jogadores, entre eles o atacante Lorenzo Insigne, autor de um belo gol no San Paolo. O técnico cedeu vários elogios ao jogador, e confessou ser difícil dar descanso a um atleta "essencial" para a equipe.

“Insigne já considerado um jogador internacional, daqueles que não se pode colocar na rotação de elenco. Às vezes dou um descanso de 20 minutos em algum jogo, mas confesso que é muito difícil fazê-lo. Agradou-me muito também a atuação do Maggio, já que vinha atuando pouco e fez uma partida de alto nível”, considerou.

Agora, o foco dos italianos volta para a Serie A, onde lideram a competição, com 35 pontos em 13 rodadas. Na próxima rodada, visita a Udinese, em Údine, no domingo (26), às 12h (de Brasília).