Atalanta goleia Everton fora de casa e se garante na próxima etapa da UEL

Em duelo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, o Everton recebeu no Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra, na noite desta quinta-feira (23), a Atalanta, líder invicto do Grupo E. A equipe italiana saiu com o triunfo pelo placar de 5 a 1, com dois gols de Cristante, dois de Cornelius e um de Gosens, Sandro Ramírez descontou.

Com o resultado, a equipe bergamasca garantiu sua classificação para a próxima fase da competição e deixou para a última rodada, em confronto direto com o Lyon, na Itália, no dia 07 de dezembro, para decidir quem será o primeiro colocado da chave. Já os Toffees amargam a lanterna do grupo, com apenas um ponto ganho e 15 gols sofridos em cinco jogos. Na próxima rodada, o time inglês enfrentará o Apollon Limassol, no Chipre, também no próximo dia sete.

Em primeiro tempo truncado e com poucas chances claras de gol, a Atalanta conseguiu segurar o ímpeto do time de casa nos minutos iniciais e, em contra-ataque feroz aos 12 minutos, esfriou de vez a torcida mandante. Castagne fez bela jogada pela direita, fintou o Keane e rolou para a pequena área, Williams não conseguiu afastar e Bryan Cristante encostou para o fundo da rede, 1 a 0.

O jogo seguia amarrado e o Everton buscava ter o domínio das ações, entretanto errava o último passe. Na segunda metade da primeira etapa, Berisha cresceu na partida e segurou a vantagem parcial, em remates de Mirallas, aos 30 minutos e aos 46. Antes disso, Rafael Tóloi ainda salvou os italianos, se atirando corajosamente em cima da linha de cabeça, em bomba de Tom Davies.

Já na segunda etapa, o duelo tratou de ficar bem mais movimentado, com uma pressão incrível da equipe visitante. Aos 47 minutos, o árbitro Jakob Kehlet assinalou um pênalti do Williams no Cristante. Papu Gómez foi para a cobrança e o goleiro Robles defendeu a penalidade. O clube orobici seguia no campo ofensivo, empurrado pelos 3.500 torcedores que vieram de Bergamo para empurrar sua equipe e que pareciam estar em casa.

Aos 63 minutos, em escanteio cobrado por Gómez, Cristante subiu no tumulto e cabeceou para o gol, fazendo 2 a 0. Alguns minutos depois, foi o Everton quem descontou, na única chance dos azuis no segundo tempo. Mirallas assistiu Sandro Ramírez, que, mesmo marcado por dois, bateu cruzado, sem chances para o Berisha, 2 a 1.

A partir de então, a Atalanta não tirou o pé. Aos 86 minutos, o alemão Gosens pegou bonito de fora da área e acertou o canto esquerdo do arqueiro Robles, 3 a 1. Sem tempo para respirar, os italianos roubaram a saída de bola adversária e um minuto depois, Cornelius já fazia 4 a 1. Aos 91 minutos, o dinamarquês que entrou no segundo tempo, deixou o seu doblete, em jogada individual, fechando a conta do placar, 5 a 1.