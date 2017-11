Técnico Gasperini exalta Atalanta após goleada na UEL: "O resultado foi acima das expectativas"

Foto: Alex Livesey/Getty Images

Na penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, a Atalanta aplicou uma goleada em cima do Everton, por 5 a 1, no Goodison Park. Os gols da equipe italiana foram marcados por Robin Gosens, além de dois tentos de Bryan Cristante e Andreas Cornelius. O time da casa diminuiu com Sandro Ramírez.

Para se garantir na próxima etapa da competição, a Atalanta necessitava de apenas um empate contra o Everton. O técnico Gian Piero Gasperini avaliou a partida de seus comandados e já pensa nos adversários da próxima fase.

"O começo não foi bom, nós conseguimos nos reencontrar no final do primeiro tempo e cometemos o erro de tentar controlar o jogo a todo o momento. Voltamos mais agressivos e isso fez a diferença. O resultado foi acima das expectativas, mas a qualificação é o mais importante. Não sei se terminar em primeiro ou segundo lugar do grupo é melhor porque tudo depende do sorteio", comentou o técnico à Sky Sport.

Autor de dois gols, Bryan Cristante foi o destaque da partida contra o time inglês. Gasperini elogiou a estrela da noite.

"Cristante está em sua melhor forma, as vezes ele passa por alguns altos e baixos, mas quando ele a reencontra, ele a mantém por um bom tempo. Cristante tem boa força física e também melhorou em jogadas de finalização", completou.

Na próxima segunda-feira (27), a Atalanta recebe o Benevento, às 17h45, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, pela 14ª rodada da Serie A TIM. A equipe comandada por Gasperini é a 12ª colocada na tabela e busca a reabilitação após derrota para a Internazionale na última rodada.