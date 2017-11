Inzaghi demonstra preocupação com lesão de Nani: "Deve ficar fora por algumas semanas"

Técnico italiano segue em um bom momento com a Lazio (Foto: Soccrates Images/Getty Images)

Já classificado, a Lazio enfrentou os holandeses do Vitesse, em Roma, nessa quarta-feira (23), valendo pela quinta rodada do Grupo K da Uefa Europa League. Com o empate em 1 a 1 entre as duas equipes, os laziali, que já lideravam a chave, chegaram a 13 pontos, à espera do sorteio para a próxima fase da competição.

Vindo de uma derrota no final de semana para o maior rival, a Roma, os biancocelesti ainda depois do tropeço na Serie A vivem um bom momento nas competições em que disputa. O técnico Simone Inzaghi concedeu entrevista após o empate que levou a equipe perder os 100% de aproveitamento na Europa League.

"Estou feliz pela performance da equipe, não é fácil entrar focado para o jogo quando se sabe que está tudo garantido para a próxima fase. Apesar da falta de atenção, que nos levou a sofrer um gol prematuro, nós conseguimos recuperar a nossa concentração e dar o nosso ritmo a partida", disse o comandante.

Apesar da boa atuação entendida pelo comandante, Inzaghi sofreu um desfalque importante para as próximas partidas. O recém-contratado Nani teve que ser substituído no meio da partida em função de um desconforto muscular. A equipe médica da Lazio ainda não determinou o período de afastamento do português. O técnico se mostra preocupado.

"É uma pena, porque ele estava começando a se adaptar ao nosso sistema de jogo. No mês que vem iremos precisar muito dele, espero que ele não fique afastado por muito tempo, mas certamente ele não vai jogar nas próximas semanas", finalizou Inzaghi.