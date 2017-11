Em duelo de extremos, Juventus encara Crotone para não se distanciar da liderança

Com uma temporada abaixo do que se é esperado, a Juventus recebe o Crotone às 16h45 no final desta tarde dominical (25) para fechar essa 14° Giornata do calcio. Os Bianconeri estão na terceira posição da Serie A, quatro pontos atrás do líder, Napoli (35). Os visitantes, por sua vez, estão a um ponto da zona de rebaixamento, necessitando a vitória.

A equipe do Crotone, natural da Calábria acumula três vitórias, três empates e sete derrotas em 13 jogos. Enquanto que os anfitriões têm dez vitórias, um empate e duas derrotas, levando a cobranças da torcida, que exige atuações mais consistentes dos vice-campeões da Champions League da temporada de 2016/17.

Histórico positivo ao lado da Juventus

Apesar do início de temporada atípico para o nível de um multi-campeão italiano, a Juventus tem um retrospecto invejável dentro de casa. Nas últimas 38 partidas, a equipe de Turim venceu 36 jogos na Serie A. Além do histórico positivo no Allianz Stadium, os juventinos venceram os últimos quatro confrontos contra o Crotone sempre com dois ou mais gols de diferença.

Contudo, o técnico Massimiliano Allegri conta com importantes desfalques para a partida de hoje. O zagueiro Giorgio Chiellini e os meio-campistas Frederico Bernardeschi e Juan Cuadrado, estão fora do confronto, obrigando o técnico italiano a fazer ajustes na escalação juventina.

O brasileiro Douglas costa deve ser invertido para o lado direito do campo, visto que o atleta é mais utilizado pelo lado esquerdo, além dessa alteração, Mário Madzukic estará presente entre os 11 iniciais, caindo pela ponta esquerda, e invertendo a posição ora com Dybala, artilheiro da equipe com 12 gols e também com o homem de referência no ataque, Higuaín.

Já na defesa, a cria da base, Rugani, deve ocupara a posição de Chiellini, ao lado de Benatia. Entretanto, o técnico ainda não decidiu se vai ir à campo com três ou os dois zagueiros. Caso opte em ir com três, Barzagli ou De Sciglio são as opções de Allegri para compor o trio defensivo.

Disparidade para um gigante

É inegável afirmar que existe uma diferença entre Juventus e Crotone. Os Pitagorici nunca foram campeões da Serie A, desde que foi fundado, em 1923, apenas conseguiram o vice-campeonato da Serie B na temporada 2015/16. Enquanto a Juventus acumula 34 troféus da elite italiana.

Os visitantes, além de não terem um retrospecto de títulos, também enfrentam dificuldades nos números nesta temporada. Enquanto os Bianconeri marcaram 27 gols, em apenas 13 jogos, o Crotone anotou apenas em nove oportunidades. Entretanto, os técnico Allegri se mostrou preocupado com o Crotone, pois apesar de não possuírem muita qualidade técnica, podem assustar a Juventus, que vem oscilando neste campeonato.

"Nós temos que respeitar o Crotone, eles são uma equipe que sabe se defender e jogarão no contra-ataque. A equipe ainda tem uma qualidade que é essencial e muito perigosa nesse tipo de jogo, eles nunca desistem", pontuou Allegri.

Comandados por Davide Nicola, a equipe do Crotone vem com força máxima para este confronto. A única dúvida fica é para a lateral esquerda, pois Daniel Pavolovic sentiu um desconforto no treino e pode não atuar contra a Juventus. Para o seu lugar, Bruno Martella é o favorito, e deve começar entre os 11.