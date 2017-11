Com gol 'no apagar das luzes', Fiorentina arranca empate e frustra pretensões da Lazio

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada da Serie A 2017/18, realizada no Estádio Olímpico, em Roma, Itália.

Na tarde deste domingo (26), Lazio e Fiorentina entraram em campo, no Estádio Olímpico, buscando a recuperação na Serie A 2017/18. A equipe laziale chegou à partida após uma derrota doída, por 2 a 1, no dérbi de Roma. A Viola, por sua vez, buscava pôr um ponto final na sequência de três partidas sem vencer.

Em um jogo muito equilibrado e com boas chances para cada lado, o empate prevaleceu: 1 a 1, gols de Stefan de Vrij e Babacar. Logo no início da primeira etapa, a Viola mostrou-se disposta a pôr fim na fase ruim, pressionando os donos da casa e obrigando Strakosha a trabalhar. Os franceses Theréau e Veretout levavam grande perigo, principalmente pelo lado esquerdo.

Todavia, quem mexeu no marcador primeiro foi a equipe da capital. Em uma jogada ensaiada, de bola parada, os biancocelesti abriram o marcador com Stefan De Vrij. O holandês se livrou da marcação e cabeceou pro fundo das redes, sem nenhuma chance para Sportiello. De Vrij chegou ao seu terceiro gol na Serie A, mesma marca de Bastos, reforçando as qualidades ofensivas da dupla de zagueiros.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Ainda no primeiro tempo, a equipe biancocelesti teve boas oportunidades de ampliar o marcador, através dos meias Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mas o goleiro Sportiello impediu que a Fiorentina saísse para o intervalo com uma desvantagem ainda maior.

Na segunda etapa, a Fiorentina voltou melhor, obstinada a conquistar ao menos um ponto no Estádio Olímpico. Foi a hora de Strakosha brilhar com grandes defesas, parando finalizações de Simeone, Veretout e Benassi. O arqueiro laziale chegou à operar um milagre aos 46' da segunda etapa, mas não conseguiu impedir o empate viola já aos 49', através de cobrança de pênalti de Babacar. O árbitro Davide Massa utilizou o VAR (árbitro de vídeo) para a marcação da penalidade.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Com o resultado, a Lazio permaneceu na quinta posição com 29 pontos, perdendo grande oportunidade de colar de vez na rival Roma e na terceira colocada Juventus, que somam 31 pontos.

A Fiorentina, por sua vez, chegou ao quarto jogo sem vitória e estacionou no 11º lugar da tabela de classificação. A Viola ainda pode perder uma posição nesta rodada, caso a Atalanta vença o lanterna Benevento, na próxima segunda (27).

No domingo (3), a Lazio viaja ao Luigi Ferraris, onde encara a sexta colocada Sampdoria. A Fiorentina tentará espantar a má fase em casa, no mesmo dia, contra o Sassuolo.