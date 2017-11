Allegri explica mudança de esquema tático ante ao Crotone: "Usei quem estava em forma"

(Foto: Daniele Badolato - Juventus FC via Getty Images)

Contra o Crotone, neste domingo (26), a Juventus entrou em campo em um sistema tático diferente. Organizada no 3-4-3, com Höwedes entre os titulares e alguns nomes de peso no banco de reservas, a equipe de Turim encontrou dificuldades na primeira etapa, mas deslanchou no segundo tempo e venceu por 3 a 0.

Em entrevista pós-jogo, o treinador juventino, Massimiliano Allegri, explicou a escalação 'alternativa' e a mudança de esquema tático. Nas palavras do comandante, entrou em campo quem estava bem fisicamente. Nesta temporada, a Juventus tem enfrentado constantes problemas com lesões, sendo raro para Allegri ter o seu elenco completo à disposição.

"Não é uma questão de abandonar o 4-2-3-1. Alguns atletas não estão em sua melhor forma, física e psicologicamente, por isso é justo que aqueles em forma entrem em campo. Meu trabalho é tirar o maior proveito dos atletas que tenho à disposição. Logo, todos estarão nas condições físicas ideais. Para seguirmos avançando, precisamos de todos bem", afirmou.

Mantendo o otimismo e a confiança em seus comandados, Allegri reiterou que o campeonato segue em aberto e a Juventus segue vivíssima na disputa pelo Scudetto.

"Não é como se estivéssemos 27 pontos atrás do líder, são apenas quatro pontos atrás de duas equipes que estão invictas. Nosso objetivo é chegar em março estando em contato com nossos rivais. Não importa agora se você está um ponto à frente ou atrás, importa quando chegarmos ao sprint final", declarou.

Na próxima rodada, a Juventus terá um duelo decisivo para as suas pretensões na Serie A 2017/18. Na sexta-feira (01), a equipe de Turim tem confronto direto contra o líder do campeonato, Napoli. Questionado sobre a partida, Allegri falou sobre suas expectativas e teceu elogios ao adversário.

"Acredito que sexta-feira teremos um grande evento esportivo. Jogar no San Paolo sempre é difícil e as partidas parecem nunca ter fim. O Napoli tem conquistado resultados incríveis e feito grandes coisas nos últimos três anos. Precisamos jogar com muita técnica e inteligência, e espero um jogo bastante equilibrado, decidido nos detalhes", concluiu.