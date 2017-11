Nani tem lesão confirmada e desfalca Lazio por até quatro semanas

Google Plus

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Na última quinta-feira (23), a Lazio entrou em campo pela Uefa Europa League, contra o Vitesse. O empate por 1 a 1 surtiu poucos efeitos à nível de classificação, tendo em vista que a equipe da capital manteve a liderança da chave. Todavia, uma baixa inesperada fez o saldo do jogo ser negativo, na perspectiva do treinador Simone Inzaghi.

Em entrevista pós-jogo, o comandante demonstrou preocupação com a lesão de Nani, reforço laziale contratado na última janela de transferências. O treinador lamentou a baixa, justamente no momento em que o português começava a se adaptar ao futebol italiano.

Neste domingo (26), a preocupação de Inzaghi, infelizmente, se confirmou. Em comunicado oficial, o departamento médico da Lazio diagnosticou estiramento na coxa, e o prognóstico é que o jogador fique afastando dos gramados entre três e quatro semanas.

"Finalizamos os exames de diagnóstico e, como esperado, Nani sofreu um trauma muscular com lesão de grau I, quase grau II. O prognóstico para a sua recuperação é de três a quatro semanas", afirmou o doutor Fabio Rodia.

Contratado via empréstimo no dia 31 de agosto, Luis Nani, de 30 anos, ainda não conseguiu emplacar uma sequência de jogos pela equipe da capital italiana. Até o momento, foram apenas três partidas disputadas e um gol anotado com a camisa laziale.