De Rossi diz estar 'envergonhado' por soco na cara de adversário; Totti sai em defesa do volante

Momento que o árbitro Piero Giacomelli expulsa De Rossi (Foto: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)

A Roma deixou o Estádio Luigi Ferraris, em Genoa, com um empate amargo contra a equipe da cidade, em 1 a 1. Depois de sofrer para abrir o placar com Stephan El Shaarawy, apesar de dominar a partida, os giallorossi acabaram sendo prejudicados por um erro grosseiro de seu principal líder, o capitão Daniele De Rossi. O volante deu um tapa em Gianluca Lapadula, dentro da área, cometendo pênalti convertido pelo próprio camisa 10 do Genoa, foi expulso e acabou minando as forças da equipe para reagir.

Após a partida, o camisa 16 nem tentou explicar o ocorrido e preferiu pedir desculpas diretamente por conta do lance. "É um momento pelo qual estou envergonhado. Não há o que dizer, tentei bloqueá-lo com o braço e o vídeo é feio. Tenho que pedir desculpas aos meus companheiros, ao treinador e aos torcedores. Estou muito arrependido, mas teremos de nos recuperar disso", disse De Rossi.

Segundo o camisa 16, que assumiu a braçadeira de vez após a aposentadoria de Francesco Totti, sua maior preocupação durante o lance, que aconteceu durante uma cobrança de escanteio, veio desde a partida contra a Lazio. No entanto, Daniele afirmou que, no dérbi, percebeu que deveria ser mais cauteloso, coisa que não aconteceu dentro de campo contra o Genoa.

"Revendo o jogo contra a Lazio, fiquei um pouco preocupado com a forma como marcamos Parolo e Bastos nos escanteios, e tomei nota de que eu teria de ser mais cuidadoso. E as coisas acabaram sendo dessa forma", finalizou.

Totti defende De Rossi

No Facebook, Francesco Totti saiu em defensa de seu ex-companheiro. "Todos têm o direito de errar. Daniele [De Rossi] ontem errou e foi o primeiro a saber. Mas ninguém pode colocar em discussão o que ele já fez e o que fará pela Roma: é o nosso capitão. Agora, vamos ao trabalho, todos juntos, para começar de novo", escreveu o agora dirigente da Roma.