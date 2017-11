Em noite de gala, Daniel Alves critica momento atual do futebol italiano: "Tem que melhorar"

Foto: Nur Photo/Getty Images

Na noite desta segunda-feira (27), houve a premiação do Gran Gala del Calcio Italiano, onde foram nomeados os melhores jogadores da última temporada do Campeonato Italiano. Ex-Juventus, o brasileiro Daniel Alves estava presente e recebeu o prêmio por entrar na equipe ideal. O lateral-direito foi sucinto ao falar o porquê deixou a Vecchia Signora, mas admite que fez um bom ano com a camisa bianconera.

"É sempre bom estar aqui. Eu tive um bom ano com a Juventus e é sempre bom vê-los novamente. Eu já falei com meus ex-companheiros de equipe sobre a minha saída: eu deixei a Juve porque acredito que o futebol italiano tem que melhorar", disse o brasileiro à Sky Sport.

Dani Alves também falou de sua transferência ao Paris Saint-Germain, onde joga com o companheiro de seleção, Neymar Jr. "Eu queria fazer mais e não estava sendo fácil para mim, eu não estava feliz aqui [na Itália] como eu sempre costumo estar. Agora eu estou feliz no PSG, pois a vida me ensinou que no futebol você precisa dar o seu melhor e estou livre para fazer isto, o que me faz muito feliz", comentou.

Por fim, Dani Alves também citou a eliminação da Itália na Copa do Mundo da Rússia e elogiou o bom momento do Napoli, atual líder do campeonato e o vê como exemplo a ser seguido dentro do futebol italiano.

"Eu espero que o futebol italiano mude no geral, muito por conta do que aconteceu com a seleção nacional. Não é só um problema com o técnico, mas o futebol perdeu seu nível. Todos deveriam usar o Napoli como exemplo, eu gosto do estilo de jogo praticado por eles e creio que é muito útil para melhorar o nível do Calcio", concluiu.