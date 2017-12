Jogo Napoli x Juventus AO VIVO hoje pelo Campeonato Italiano (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Napoli x Juventus ao vivo no estádio San Paolo, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Italiano 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PROVÁVEL NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggiore (Hysaj), Albiol, Koulibaly, Hysaj (Mário Rui); Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

PROVÁVEL JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Benatia, Barzagli, Chiellini; De Sciglio, Pjanic, Khedira, Asamoah; Dybala, Douglas Costa; Higuaín.

ÚLTIMA PARTIDA!

O último jogo entre as equipes foi pela Coppa Italia e deu Napoli. A equipe da casa venceu a Juventus por 3 a 2 nas semifinais da competição.

FORA DE COMBATE!

Mandzukic e Höwedes foram cortados da lista de relacionados por problemas de lesão. Por outro lado, Chiellini e Higuaín estão presentes na lista. O camisa 9 vem de uma cirurgia na mão esquerda.

FALSO 9?

Caso Higuaín permaneça no banco durante o início de partida, Allegri pensa em usar Dybala como falso 9. Douglas Costa e Cuadrado completariam o trio de ataque.

MISTÉRIO!

Exceto por Milik e Ghoulam, o técnico Sarri tem todos os jogadores a sua disposição para a partida, mas ainda não divulgou a lista de relacionados.

FALA, ALLEGRI!

"Tenho grande respeito pelo Napoli, que joga um belo futebol e tem feito coisas extraordinárias, porque vencer 12 jogos e empatar dois não é algo frequente. Todos falam do ataque do Napoli, mas é uma equipe evoluiu rapidamente na parte defensiva, que sempre foi um ponto forte de Maurizio Sarri, desde os tempos da Sangiovannese. Os jogadores ofensivos do Napoli têm grande técnica e se movimentam muito bem. Eles são baixos, técnicos e velozes. Insigne evoluiu muito e, além dele, Mertens e Hamsik também criam muitas chances perigosas, e por isso devemos limitá-los ao máximo”, disse.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

São 142 partidas envolvendo ambas equipes no Campeonato Italiano. A Juventus é a maior vencedora com 65 vitórias contra apenas 30 do Napoli. São 47 empates entre as equipes.



Desde 2011/12, Juventus e Napoli foram as equipes que ganharam mais pontos no campeonato. A Juve soma 576 pontos e o Napoli 486 desde então.