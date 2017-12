Antigo alvo do Chelsea, zagueiro Manolas estende contrato com a Roma

Manolas é da Roma por mais cinco anos (Foto: Divulgação/AS Roma)

A Roma anunciou, neste sábado (2), a renovação contratual do zagueiro Kostas Manolas até 30 de junho de 2022. Um dos destaques do sistema defensivo do time romano, que sofreu apenas dez gols em 14 jogos da Serie A 2017/18, o grego esteve na mira do Chelsea e do Zenit no último mercado de transferências, mas optou por seguir na capital italiana.

Ao site oficial da Roma, o atleta, de 26 anos, comemorou a ampliação de seu vínculo com os giallorossi. "Estou muito feliz por assinar esta renovação. Eu queria ficar, o clube queria que eu ficasse, e conseguimos chegar a um acordo", disse Manolas, que visa alcançar algum título com a equipe. "Estou pronto para fazer o melhor que posso, como sempre fiz, para o time. Quero ganhar algo com o clube".

Manolas ao lado do diretor esportivo da Roma, Monchi (Foto: Divulgação/AS Roma)

Segundo reportou o jornal italiano Corriere dello Sport em junho deste ano, Manolas estava prestes a ser anunciado pelos russos do Zenit. A oferta giraria em torno de £ 26 milhões (cerca de R$ 111 milhões, de acordo com a cotação da época), e ele receberia £ 3,5 milhões ((R$ 14,9 milhões) anuais por quatro anos de contrato.

No entanto, o Chelsea teria entrado na briga para contratar o grego e 'melado' a negociação com os russos. Ainda de acordo com o jornal, Manolas decidiu recusar a transferência para o Zenit após conversar com Antonio Conte, técnico do time inglês. O treinador da equipe russa, Roberto Mancini, teria se irritado com o imbróglio. Por fim, o zagueiro acabou permanecendo na Roma.

Manolas chegou ao clube romano em 2014 após se destacar no Olympiacos, da Grécia. Desde então se tornou um dos melhores zagueiros atuando no futebol italiano. Ele soma 144 jogos e quatro gols pela equipe giallorossa.