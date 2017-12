Perisic dá show, Internazionale amassa Chievo e rouba liderança do Napoli

O posto mais alto da Serie A tem um novo dono. Ou melhor, uma nova dona. A Internazionale aproveitou a derrapada do Napoli contra a Juventus, goleou o Chievo, por 5 a 0, neste domingo (3), e assumiu a liderança. O meia-atacante Ivan Perisic deu um show, marcando três vezes. O atacante Mauro Icardi e o zagueiro Milan Skriniar completaram o placar. A partida ocorreu no Giuseppe Meazza, em Milão, e valeu pela 15ª rodada da liga.

Com o resultado, a Beneamata vai ao primeiro lugar da tabela de classificação, com 39 pontos contra 38 do Napoli, agora vice-líder. Já o Chievo tem 20 pontos e aparece na 12ª colocação.

O próximo jogo da Inter na Serie A será uma verdadeira prova de fogo. No sábado (9), às 17h45, a equipe visitará a Juventus, no Allianz Stadium, em Turim. O time gialloblù, por sua vez, receberá a Roma, no Marc'Antonio Bentegodi, em Verona, às 9h30 do domingo (10).

Inter é melhor e marca duas vezes

Perisic celebra seu primeiro gol no jogo (Foto: Marco Luzzani/FC Internazionale)

O clima no Giuseppe Meazza era o melhor possível. Os torcedores nerazzurri estavam empolgados com a possibilidade de assumir a liderança, uma vez que o Napoli perdeu para a Juventus na sexta-feira (1º). Além disso, o empate que o Milan sofreu nos últimos instantes do jogo contra o lanterna Benevento – com direito a gol de cabeça do goleiro – animou ainda mais os fãs da Inter.

A situação melhorou de vez quando a bola rolou no gramado do estádio localizado em Milão. A Inter não deu trégua ao Chievo desde o início do confronto. Aos cinco minutos, Candreva soltou uma pedrada que explodiu nas luvas de Sorrentino. O lateral-esquerdo Santon abriu espaço, levou para o meio e experimentou, mas a bola saiu à esquerda da meta adversária.

O Chievo até deu um susto com a cabeçada de Meggiorini, defendida por Handanovic, mas quem abriria o placar seria a Inter. Santon saiu da marcação, chutou de canhota, e Sorrentino defendeu; o rebote voltou nos pés de Perisic, que emendou de primeira para marcar.

A defesa do Chievo era um Deus no acuda, pois deu algumas "assistências" ao ataque da Inter. Em um desses equívocos, saiu o segundo da Beneamata. Inglese rolou errado para Brozovic, que acionou Icardi: o camisa 9 abriu espaço, finalizou de direita e ampliou a vantagem nerazzurra.

Inter transforma vitória em goleada

Skriniar fez o quarto gol da Inter na partida (Foto: Marco Luzzani/FC Internazionale)

A tônica da partida seguiu a mesma após o intervalo. A Inter massacrando, e o Chievo sem conseguir criar jogadas de perigo. Candreva mandou uma cacetada de fora da área, e a bola passou tirando tinta da trave. Depois, foi a vez de Brozovic girar dentro da área e soltar uma sapatada em direção ao gol de Sorrentino, que viu a redonda passar muito perto de sua meta.

Aos 57 minutos, Perisic aproveitou bobeira do setor defensivo do Chievo para ampliar. Avançou com a bola dominada pela esquerda, ninguém chegou para tentar interceptá-lo, e um chute rasteiro foi suficiente para superar o arqueiro gialloblù.

Nesse momento, Perisic já era o principal destaque da Inter em campo. Autor de dois gols, ele poderia ter feito uma tripletta: tabelou com João Mário e finalizou de canhota, na rede pelo lado de fora. Minutos depois, outro croata quase fez a torcida interista comemorar mais um tento. Brozovic saiu da ponta esquerda para o meio, aplicou uma caneta no adversário, bateu colocado, com a bola fazendo uma parábola, e acertou o travessão.

A Inter transformou a vitória em goleada aos 59 minutos. Skriniar roubou a bola na defesa, passou para Brozovic, o croata lançou Candreva, que cruzou na cabeça do próprio Skriniar: 4 a 0.

Com o jogo resolvido, o técnico da Inter, Luciano Spalletti, resolveu poupar alguns jogadores que têm atuado regularmente: Icardi, D'Ambrosio e Candreva deixaram o campo para as entradas de Éder, Dalbert e Karamoh, respectivamente.

Nos últimos minutos do confronto, duas dessas alterações construíram boa jogada que quase culminou o quinto da Inter. Dalbert recebeu de Perisic, tocou para trás, Karamoh limpou a jogada e bateu para fora, rente à trave esquerda. A equipe de Milão não tirou o pé e fez mais um. A bola sobrou para Perisic dentro da área, e o camisa 44 arrematou no canto rasteiro. Conta fechada e liderança garantida.