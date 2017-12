Antigo desejo do United, Perisic revela que Spalletti o convenceu a permanecer na Inter

Google Plus

Em grande fase na Inter, croata é uma das figuras que estará na Copa de 2018 (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

A Serie A começou a ficar ainda mais disputada depois das reviravoltas ocorridas na encerrada 15º rodada. Com a derrota do Napoli para a Juventus, a Internazionale fez o dever de casa e goleou o Chievo Verona, por 5 a 0, neste domingo (3), em Milão.

Autor de três gols, o meia-atacante Ivan Perisic revelou após o jogo que o técnico da equipe, Luciano Spalletti, foi o principal responsável por sua permanência no clube. Segundo o croata, uma conversa com o treinador foi o bastante para recusar outros clubes na última janela de transferências.

"Spalletti diz que todos nós somos importantes, e provamos isso hoje. Até mesmo os jogadores que não são muito utilizados têm a sua parcela na campanha que estamos fazendo. Não fosse por Spalletti, eu não estaria aqui, vivendo este momento. Ele foi extremamente importante para me convencer de ficar", declarou Perisic.

O camisa 44 nerazzurro esteve na mira do Manchester United na janela de verão europeia. De acordo com a imprensa inglesa, o time treinador por José Mourinho estaria pronto a pagar € 45,7 milhões pelo atleta. Porém, ele seguiu em Milão, renovou contrato com a agremiação e hoje é um dos destaques da excelente campanha interista.

Com a tripletta diante do Chievo, o camisa 44 chegou ao seu sétimo gol em 15 jogos pela Inter. Para efeito de comparação, o croata fez balançou as redes 11 vezes em 31 partidas pela equipe de Milão na última temporada.

Spalletti: "Estamos no caminho certo"

Ainda após a partida, o técnico Spalletti comentou sobre o bom momento vivido da Inter, nova líder da Serie A.

"Com a divisão de nossas tarefas, se torna mais fácil criar situações favoráveis para obtermos resultados positivos. Estamos no caminho certo, a equipe começou bem e vem melhorando a cada partida, não tenho muito mais o quê dizer. Eu só tenho que elogiá-los e procurar algum defeito na nossa equipe para melhorarmos ao longo da temporada", disse.