Icardi alcança marca histórica na Internazionale e valoriza clube: "Tenho tudo aqui"

(Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

De bem com a vida. Nenhuma expressão traduz melhor o momento de Mauro Icardi com a camisa da Internazionale. Vivendo grande fase, o atacante nerazzurri é o artilheiro isolado da Serie A 2017/18, com 16 gols anotados. Além do topo da artilharia, sua equipe ocupa o lugar mais alto da tabela, com 39 pontos somados em 15 rodadas.

Na goleada por 5 a 0 contra o Chievo, Icardi foi às redes mais uma vez. Apesar do placar elástico, construído principalmente por uma inspirada atuação de Perisic, o tento do camisa 9 não foi um gol qualquer. Icardi chegou à marca de 94 gols com a camisa da Inter, assumindo a 10ª posição da lista de maiores artilheiros do clube.

Após a partida, Icardi revelou grande emoção e felicidade com o feito. Em uma de suas redes sociais, o atleta comentou a importante estatística construída ao longo de cinco temporadas e agradeceu o apoio da torcida nerazzurri nesta trajetória.

"Não tenho palavras para descrever. É um momento bonito, que representa trabalho árduo e sacrifício ao longo de todos esses anos na Inter. Hoje, na minha quinta temporada em Milão, entrei na história deste clube como um de seus 10 maiores artilheiros. Obrigado a todos pelo apoio diário", escreveu.

Além de adentrar à lista de artilheiros históricos, Mauro Icardi se juntou ao seleto grupo de atletas com quatro temporadas consecutivas de pelo menos 15 gols anotados pela Serie A. Ao lado do argentino, estão Giuseppe Meazza, maior ídolo da história do clube interista, e Stefano Nyers, húngaro que defendeu a Inter entre as décadas de 40 e 50.

A fase espetacular do centroavante chama atenção no cenário europeu, e as primeiras especulações já começam a surgir. Após seu nome ser ventilado no Real Madrid, Mauro Icardi reiterou estar realizado na Internazionale e não demonstrou intenções de se transferir.

"Eu e minha família estamos felizes na Itália. A Inter é a líder da Serie A e sou o artilheiro do campeonato. Tenho tudo, o que mais eu poderia querer? Tudo está indo muito bem no momento, espero continuar assim até o final da temporada, para ter uma chance de ir ao Mundial da Rússia", concluiu.