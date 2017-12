Após anos de espera, Roma tem 'sinal verde' para construção de seu estádio próprio

Google Plus

O Stadio della Roma será um dos expoentes de grandiosidade na Europa, promete o presidente (Foto: Divulgação/AS Roma)

A espera acabou. Nesta terça-feira (5), depois de terem aprovações de entidades estatais ligadas à infraestrutura da capital italiana, dirigentes da Roma se reuniram e chegaram a um consenso. O sinal verde para a construção da tão aguardada casa para a Roma foi dado.

O sonho de deixar o Estádio Olímpico de Roma, onde a equipe joga há 57 anos e que pertence à prefeitura, é um sonho de muitos torcedores e também do presidente James Pallotta, que carrega o discurso de construir o Stadio della Roma, desde que comprou o clube em 2012 e, consequentemente, assumiu a sua presidência.

Apesar de não estipularem uma data para o início das obras, a área em que o estádio será construído já está decidida. Tor di Valle, uma região comercial será onde o estádio será estrategicamente construído, ao lado de uma shopping center e um parque de diversões.

Contente com a aprovação e consenso entre os dirigentes romanos, Pallotta falou sobre o passo dado em prol dos giallorossi.

"A cidade e os torcedores merecem um estádio top de linha. Nós estamos confiantes que o Stadio della Roma estará entre os melhores do mundo, além de ser a chave para o sucesso do clube no futuro", conta Pallotta.

Além de existir um fator que mostra que o clube terá uma casa própria, também existe o impacto econômico que o estádio terá na região, e isso também é avaliado pelo presidente.

"Para um estádio ter sucesso em seu desenvolvimento hoje em dia, é preciso se torná-lo uma fábrica de oportunidades. Integramos junto ao projeto oportunidades que serão criadas, centenas de empregos e oportunidades para iniciativas sustentáveis", finalizou.