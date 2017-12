Atalanta vence Lyon pelo placar mínimo e avança em primeiro no Grupo E da Europa League

Em duelo de equipes classificadas, a Atalanta levou a melhor e venceu o Lyon por 1 a 0 no Città del Tricolore, nesta quinta-feira (7), pela sexta rodada da Uefa Europa League. Com este resultado, a equipe italiana garantiu a primeira colocação no Grupo E, enquanto que os franceses ficam com a segunda posição. O tento único foi anotado por Andrea Petagna.

No outro duelo, o Everton bateu o Apollon Limassol por 3 a 0. Desta forma, a classificação do Grupo E teve a Atalanta líder com 14 pontos, acumulando quatro vitórias e dois empates, o Lyon vem logo atrás com 11. Os ingleses encerram sua participação com quatro pontos e o Apollon fica em último com três.

O sorteio para a primeira fase eliminatória acontecerá na segunda-feira (11), com os jogos de ida marcados para 15 de fevereiro e os duelos de volta na semana seguinte. Os 12 primeiros colocados dos grupos da UEL estarão ao lado dos quatro melhores terceiros colocados da Champions no Pote 1. Os 12 que se classificaram como segundos colocados se juntarão aos outros quatro terceiros colocados vindos da UCL. O sorteio colocará um time do Pote 1 contra outro do Pote 2, mas equipes do mesmo país e que estiveram no mesmo grupo não poderão se enfrentar.

As duas equipes voltam suas atenções para as ligas nacionais. No domingo (10), o Lyon visitará o Amiens fora de casa, buscando a manutenção da vice-liderança na Ligue 1. No dia seguinte, La Dea encara o Genoa fora de casa. A equipe está no meio da tabela na Serie A Tim.

A partida começou a todo vapor. Os melhores lances do primeiro tempo estiveram concentrados nos dez minutos iniciais. O lateral Ferland Mendy foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou fechado, Mariano Diaz dividiu com o zagueiro e Berisha conseguiu salvar a Atalanta. A resposta do time da casa veio na sequência: Gomez avançou e levantou na área, Cristante cabeceou e a bola passou à esquerda da meta.

Explorando o lado direito da defesa francesa, a equipe mandante marcou o seu gol aos nove minutos: Spinazzola cruzou na segunda trave, Hateboer bateu mal e a bola ficou viva na área. Marcelo e Diakhaby vacilaram e Petagna testou para as redes. Após o tento sofrido, o Lyon buscou a ofensividade, manteve a posse até o final do primeiro tempo, arriscou alguns chutes de fora, mas o placar seguiu 1 a 0 para a Atalanta.

Nos momentos finais da etapa inicial, Cornet recebeu atendimento médico e não conseguiu prosseguir na partida. Bruno Génésio deu oportunidade a Williem Geubbels, de apenas 16 anos, três meses e 21 dias. Ele agora possui a marca de jogador mais jovem a atuar na Liga Europa. Leia mais.

O cenário da partida seguiu inalterado no início segundo tempo, ritmo lento, cadenciado e de pouca intensidade. Fekir foi derrubado por Rafael Tolói, o brasileiro recebeu amarelo. O capitão do Lyon soltou a bomba na arquibancada, desperdiçando grande chance. Ilicic arrematou da entrada da área e também mandou por cima. Ndombelé também tentou, mas Berisha defendeu no centro da meta.

Aos poucos, os Gones foram crescendo com o passar dos minutos. A pressão natural dos minutos finais veio, mas o resultado seguiu o mesmo. Destaque para a bomba na trave de Fekir, o chute de perna esquerda foi no poste direito do Atalanta.

Olympique de Marseille classificado

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images

O Marseille empatou em 0 a 0 com o Red Bull Salzburg no Stade Orange Vélodrome, garantindo a segunda posição do Grupo I. A equipe francesa contou com o empate por 1 a 1 de Konyaspor e Vitória de Guimarães para assegurar a vaga. O time da Áustria passou em primeiro com 12 pontos, enquanto que o campeão europeu de 1993 ficou com oito. Os turcos somaram seis, os portugueses terminam em último com cinco.