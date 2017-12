Com lesão na panturrilha, Buffon desfalca Juventus no dérbi contra Internazionale

Google Plus

Buffon se recupera de uma lesão na panturrilha (Foto: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

Gianluigi Buffon será desfalque da Juventus para o esperado Derby D'Italia, contra a Internazionale, neste sábado (9), às 17h45 (de Brasília), em Turim, pela 16ª rodada da Serie A. O experiente goleiro, de 39 anos, não se recuperou de uma lesão na panturrilha, que o tirou do jogo da Uefa Champions League contra o Olympiacos, na última terça-feira (5).

O técnico da Juve, Massimiliano Allegri, havia advertido, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), que seria "improvável" ver Buffon em campo contra a Inter. Com o camisa 1 ausente, o treinador convocou o jovem Leonardo Loria, de 18 anos. Ele será o terceiro goleiro, atrás de Carlo Pinsoglio e Wojciech Szczesny, este último o titular.

Além de Buffon, o lateral-direito Stephan Lichtsteiner não estará à disposição de Allegri. O jogador suíço sofre com uma lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, o zagueiro Giorgio Chiellini se recuperou de problemas estomacais e não só foi relacionado pelo comandante como deve ser titular.

A tendência é que a Juventus entre em campo neste sábado com: (4-2-3-1) Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah (Alex Sandro); Khedira, Pjanic; Cuadrado (Bernardeschi, Douglas Costa), Dybala, Mandzukic; Higuaín.

O jogo entre Juventus e Inter vale a liderança da Serie A. Os bianconeri, com 37 pontos, estão em terceiro, a dois pontos dos interistas, que ocupam o topo da liga. Se vencer, a Vecchia Signora dormirá na primeira colocação. O Napoli, vice-líder com 38 pontos, jogará em casa contra a Fiorentina, no domingo (10).

Confira a lista de relacionados da Juventus:

Goleiros: Szczesny, Pinsoglio e Loria

Laterais: De Sciglio, Alex Sandro e Asamoah

Zagueiros: Chiellini, Benatia, Barzagli e Rugani

Volantes: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Sturaro e Bentancur

Meias: Cuadrado, Dybala, Douglas Costa e Bernardeschi

Atacantes: Higuaín e Mandzukic