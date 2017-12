Em jogo marcado por expulsão e golaços, Torino quebra tabu e vence Lazio no Olímpico

Google Plus

Se todo tabu existe para ser quebrado, nesta segunda-feira (11) o Torino pôs fim em uma incômoda 'freguesia'. Desde o longínquo ano de 1993, a equipe Granata não vencia a Lazio, considerando apenas partidas disputadas na capital italiana.

O fim da sequência negativa veio com todos os ingredientes de uma grande partida: muita movimentação, grandes defesas, golaços, polêmica e confusão. O apito final confirmou o 3 a 1 para os visitantes, gols de Berenguer, Rincón e Edera. Luis Alberto descontou para o time biancocelesti.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, com as duas equipes dividindo a posse de bola e buscando a vitória. Mais aguda, a Lazio assustava Sirigu, mas pecava demais nas finalizações. Já nos acréscimos, mais precisamente aos 46', veio o lance que mudaria o rumo do jogo.

Após jogada individual, Ciro Immobile reclamou penalidade por toque na mão do zagueiro Nkoulou. A arbitragem mandou o jogo seguir, considerando o lance normal. Após reclamar acintosamente, o camisa 17 perdeu a cabeça e agrediu Burdisso com uma cabeçada. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), Giacomelli expulsou o atacante.

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Na segunda etapa, o jogo pegou fogo. Com a vantagem numérica, o Torino foi pra cima, e não tardou para abrir o placar em jogada individual de Alex Berenguer. Dez minutos depois, o volante Rincón roubou a bola no meio de campo, progrediu, fintou dois marcadores e disparou belíssimo chute colocado de média distância, sem chance para Strakosha.

Mostrando muito brio, a Lazio não desistiu do jogo. Após criar algumas oportunidades, a equipe da capital chegou ao seu primeiro gol. Luis Alberto, encobrindo Sirigu com um toque de pura classe, recolocou o time laziale na partida. Porém, quatro minutos depois, em novo golaço de fora da área, Edera definiu o placar final no Estádio Olímpico: 3 a 1.

(Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Com o triunfo, a equipe de Turim subiu três posições na classificação, chegando ao oitavo lugar, com 23 pontos somados. A Lazio, por sua vez, estacionou nos 32 pontos e desperdiçou chance de ouro de ultrapassar sua arquirrival Roma, quarta colocada.

Na próxima rodada, a equipe de Sinisa Mihajlovic terá dura missão: enfrenta o vice-líder Napoli, no Estádio Olímpico de Turim. A Lazio desafia a Atalanta, no Estádio Atleti Azzurri d'Itália. Os dois jogos acontecem no próximo domingo (12).