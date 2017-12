Suso afirma que Gattuso mudou ambiente no Milan: "Agora treinamos com mais intensidade"

Suso é um dos destaques do Milan (Foto: Março Luzzani/Getty Images)

Durante um encontro do elenco do Milan para as festas de fim de ano na Casa Milan, sede do clube, o meia-atacante Suso revelou que a equipe passou a treinar mais intensamente após a chegada de Gennaro Gattuso.

Agora, o espanhol torcer para que o time não mude novamente de esquema tático. Na vitória sobre o Bologna, por 2 a 1, em Milão, no último domingo, Gattuso abdicou do 3-5-2 e implantou o 4-3-3 à equipe.

“Antes faltava intensidade nos treinos e fazia muito tempo que não treinávamos tão intensamente. Agora, todos podem ver em Milanello. Treinamos e jogamos da mesma forma. Montella? Sempre tive um relacionamento com ele muito bom, mas assim como tenho com o Gattuso que é um grande motivador e fala com todos. Espero que não mudemos mais de esquema tático, porque já fizemos isso demais e esse [4-3-3] é o ideal pra nós ”, salientou o camisa 8 do Diavolo, destaque técnico do time até aqui na temporada.

Suso também falou da união que o elenco rossonero está tendo nesse momento difícil que vive o clube, mas que a vitória do último domingo diante do Bologna dará mais confiança para que todos os atletas possam render melhor.

“O professor está transmitindo muita força para o elenco que precisava disso. Precisamos estar unidos e agora estamos muito mais do que antes. Agora que vencemos a primeira partida com ele [Gattuso], vamos pegando mais confiança e poderemos render mais”, disse.

Por fim, pareceu satisfeito pelo Milan ter sido sorteado contra os búlgaros do Ludogorets na próxima fase da Europa League, mas também salientou que não existem mais partidas fáceis em solos europeus.

“Eu segui o sorteio e apesar de termos pego um time mais abordável, não existem partidas fáceis. A Europa League é muito importante para nós e queremos chegar o mais longe possível. Pra isso, devemos trabalhar duro e fazer as coisas bem em campo.”, finalizou.

Agora, o Milan se prepara para duas partidas seguidas contra o Hellas Verona. Primeiro, joga em Milão pela Copa Itália, nessa quarta-feira (13), às 17h45 (de Brasília) e depois, no domingo, em partida válida pela 17ª rodada da Serie A, em Verona.