Buffon não descarta atuar por mais dois anos: "Quero continuar jogando enquanto for útil"

Veterano anunciou a aposentadoria apenas da seleção italiana em Novembro (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Na noite dessa terça-feira (12), ocorreu o prêmio Gazzetta Sport Awards, cerimônia promovida pelo tradicional jornal italiano de páginas rosas, Gazzetta dello Sport. Na premiação, esportistas italianos de diversas modalidades são homenageados pela sua performance durante a temporada.

Um dos símbolos do futebol italiano, Gianluigi Buffon marcou presença, juntamente outros ícones do esporte italiano, como a esquiadora Sofia Goggia, nomeada a "Mulher do Ano" e golfista Matteo Manassero, que foi coroado com o prêmio de "Atleta Fair Play de 2017"

Durante a entrada no tapete vermelho da premiação, o recém-aposentado da Azzurra, concedeu entrevista para falar sobre ser considerado o "Homem do Ano" pelo jornal. Contente com o reconhecimento, Buffon falou sobre o seu futuro em campo. Além do seu herdeiro na seleção, Gianluigi Donnarumma.

"Pendurar as luvas no final da temporada? Enquanto eu for útil gostaria de estar jogando. Com a eliminação para a Suécia na repescagem para a Copa, muitos torcedores me enviaram mensagens de incentivo porque perceberam que eu sempre fui humilde durante toda a minha carreira. Jogar até 2020? Eu vivo um dia de cada vez, não descarto essa possibilidade", conta o icônico goleiro.

Durante a homenagem, outro conhecido goleiro fez um vídeo contanto o quanto se espelhou em Buffon para se tornar um grande goleiro. Iker Casillas, hoje no Porto (POR), levou Gigio às lágrimas. Posteriormente, o homenageado agradeceu publicamente em sua conta oficial no Twitter.

.@IkerCasillas you're a friend as usual. What you said yesterday during the #GazzettaSportsAwards really touched me. Thank you so much! — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 13 de dezembro de 2017

No tuíte, Buffon diz: "Você sempre será um grande amigo. O que você disse ontem durante o prêmio, realmente me tocou. Muito obrigado!"

Além dos agradecimentos, com a aposentadoria da Nazionale, outro Gianluigi assumirá a meta italiana para as próximas. Donnarumma, sensação no Milan, deve ocupar a posição. Sabendo disso, Buffon se mostrou seguro quanto ao seu herdeiro.

"Quando defendemos a Azzurra juntos, eu lhe dei um conselho. Não posso contar o que foi, mas certamente ele sabe o que fazer. Ele só precisa continuar brilhando como vem fazendo no Milan", finalizou.