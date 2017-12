Internazionale sucumbe perante à Udinese, perde invencibilidade e pode sair da liderança

Caiu a invencibilidade de 17 jogos da Internazionale na temporada 2017/18. Os nerazzurri perderam para a Udinese, por 3 a 1, neste sábado (16), nem Milão, pela abertura da 17ª rodada da Serie A. Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Antonin Barák marcaram os gols dos bianconeri, ao passo que Mauro Icardi fez o de honra dos nerazzurri.

A Inter foi melhor no primeiro tempo, mas saiu atrás no placar. Widmer cruzou rasteiro para a pequena área, a defesa interista não conseguiu cortar, e a bola encontrou Lasagna, livre. No entanto, o time visitante não teve muito tempo para comemorar. Um minuto depois, Icardi empatou o jogo, completando cruzamento de Candreva. A equipe nerazzurra dominou o resto da etapa inicial, mas não conseguiu fez o segundo gol.

A Inter começou se impondo nos 45 minutos finais, mas, assim como no primeiro tempo, quem marcou foi a Udinese. Com a mão, Santon cortou cruzamento, o juiz do jogo, Maurizio Mariani, pediu o auxílio do árbitro de vídeo e assinalou pênalti. De Paul bateu no meio da meta, Handanovic pulou ao lado direito, e o time de Údine estava novamente em vantagem.

Luciano Spalletti, técnico da Inter, colocou o time para a frente: trocou o lateral-esquerdo Santon pelo atacante Karamoh. Contudo, a Udinese aproveitou bom contragolpe para fazer o terceiro e matar o duelo. Jankto foi à linha de fundo, mandou para a área, Barák tocou no contrapé do goleiro e fez 3 a 1.

Com o resultado, a Inter permanece com 40 pontos, ocupando, ainda, a liderança da Serie A. Porém, caso o Napoli vença o Torino, fora de casa, também neste sábado, os nerazzurri descem para segundo. A Juventus, terceira colocada (38 pontos) que enfrenta o Bologna fora de casa, neste domingo (17), é outra que pode ultrapassar o time de Milão em caso de vitória. A Udinese, por sua vez, chega a 21 pontos, ultrapassa Chievo e Bologna e, agora, aparece na 11ª posição.

Na próxima rodada, a Inter visitará o Sassuolo, no próximo sábado (23), às 12h (de Brasília). Já a Udinese irá a Nápoles desafiar o Napoli, na terça-feira que vem (19), às 18h (de Brasília). Ambos os jogos válidos pela 18ª rodada da Serie A.