O troco: Hellas Verona vence Milan e devolve placar da eliminação na Copa Itália

Quatro dias depois de ser eliminado da Copa Itália pelo Milan, o Hellas Verona deu o trocou na equipe milanesa. Nesta manhã dominical (17), os rossoneri visitaram o time veronês, no estádio Marc'Antonio Bentegodi, pela 17° rodada da Serie A, e perderam por 3 a 0. Foi o mesmo placar da vitória do Diavolo no meio de semana.

Os visitantes criaram mais chances de gols, mas o Verona, que chutou apenas quatro vezes a gol, marcou três vezes. Caracciolo, Kean e Bessa anotaram os gols dos gialloblù. O meia-atacante Suso, um dos destaques do time milanês, foi expulso nos acréscimos do segundo tempo, após atingir o adversário com um chute.

Com o tropeço, o Milan estacionou na sétima posição, com 24 pontos, perdendo a chance de encostar na Sampdoria, que ocupa o sexto lugar, com 27 pontos. Já o Hellas Verona consegue apenas a sua terceira vitória em 17 jogos na liga e chega a 13 pontos, que podem levar a equipe a subir duas posições com uma combinação de resultados nesta rodada.

No próxima rodada, o Milan receberá a Atalanta, no San Siro, no próximo sábado (23), às 15h. Já o Verona irá a Údine enfrentar a Udinese, no mesmo dia, mas às 12h. Ambos os jogos no horário de Brasília.

Surpresa indigesta

Quando o árbitro Daniele Orsato soou o apito, o Milan partiu para cima dos donos da casa, que se recuaram em seu campo de defesa no primeiro momento. Suso era o principal jogador acionado para a criação de jogadas, que procurava Kalinic dentro da área ou até mesmo Kessie, que abusava das infiltrações como elemento surpresa, embora elas tenham sido sem êxito na primeira etapa.

Contudo, apesar de ter a posse de bola, os visitantes não conseguiam agredir a meta adversária, e o Hellas Verona começou a se soltar em campo, procurando jogadas pelas laterais. Além disso a primeira etapa foi muitas vezes paradas por conta de faltas em demasia, em determinadas áreas do campo, como na parte central.

Mesmo com diversas paradas de jogo e dois jogadores principais da equipe anfitriã saindo lesionados, aos 24 minutos o Verona encontrou o seu primeiro gol depois de uma bola alçada na área pelo brasileiro Rômulo, que encontrou Caracciolo para testar forte a bola no travessão e morrer no fundo das redes, sem qualquer poder de reação para o goleiro Donnarumma.

O gol sofrido não mudou a postura do Milan, que valorizava a posse de bola tentando achar espaços para finalizar as jogadas ofensivas. Apesar da postura organizada, o ataque seguia devendo e contando com defesas do goleiro Nicolas, que fez duas boas defesas no primeiro tempo com os chutes de Kalinic e Suso.

Pouca criatividade e resultado sacramentado

A segunda etapa se deu início com uma mexida em peças da equipe milanista. Gattuso tirou o lateral Ricardo Rodríguez, para promover a entrada do atacante Cutrone e recuou o ponta esquerda, Borini.

A alteração logo se mostrou equivocada, visto que o espanhol estava improvisado na posição e não tinha os macetes de um defensor. Logo aos 55 minutos do segundo tempo, Kean, que entrou no lugar de Cerci, machucado, recebeu um cruzamento rasteiro Bessa e bateu forte para ampliar o placar, após um erro de posicionamento de Borini.

Com dois gols atrás, os rossoneri passaram a se expor, arriscar mais de fora, mas os chutes sem direção e a dificuldade na criação de jogadas não mexeram no placar para o lado dos visitantes. O Diavolo teve a chance mais clara com Suso, novamente o espanhol se apresentou dentro da área e finalizou, mas Nicolas estava lá para conferir.

Vendo o time considerado favorito no confronto em dificuldades, o Verona trabalhava em jogadas de contra-ataque, abusando da velocidade de Rômulo e Kean, além de Zucullini, meio-campista essencial na criação de jogadas. Entretanto, o Verona ainda conseguiu encontrar o seu terceiro gol, só que dessa vez pela ponta. Em contra-ataque cedido pelo Milan, Rômulo arrancou pela direita e serviu Bessa, que bateu rasteiro para vencer Donnarumma e decretar o resultado final, 3 a 0.

Com a derrota sacramentada, o Milan tentou, mas contou com a ineficiência de seu ataque e boas defesas de Nicolas para sair de Verona sem os três pontos e sem balançar as redes. Ainda nos acréscimos, Gattuso viu do banco de reservas, Suso, um dos principais jogadores de elenco, ser expulso após pisar em Verde e ser acusado pelo árbitro de vídeo.