Após bater Bologna, Allegri ressalta força da Juve: "Os rapazes estão tendo bom desempenho"

(Foto: NurPhoto/Getty Images)

A Juventus visitou o Bologna na tarde deste domingo (17) e saiu vencedor pelo placar de 3 a 0. Pjanic, Mandzukic e Matuidi marcaram pra os visitantes. Com a vitória, a equipe de Turim subiu para a segunda posição do torneio, um ponto atrás do líder Napoli. Após a partida, o treinador Massimiliano Allegri comentou sobre alguns assuntos, dentre eles, a ausência do craque do time Paulo Dybala, que entrou na partida apenas no segundo tempo.

"Dybala veio hoje e jogou bem, mas há momentos em que um jogador não está no seu melhor e a sorte não está do seu lado. Tenho jogadores importantes, é motivador ter competição por lugares. É claro que cada jogador está irritado quando está no banco, o importante é reagir. O futebol é um esporte em equipe, você tem que tirar o “eu” e confiar apenas no “nós”. O talento de Paulo (Dybala) é incontestável, mas ele também precisa estar em boa forma física e psicológica", afirmou o treinador ao Mediaset Premium, justificando a presença do craque no banco de reservas.

Quando perguntado sobre a atuação de sua equipe e o que pensa dos rivais na briga pelo título, Allegri demonstrou profundo respeito, mas contentamento com seus comandados:

"Os rapazes estão tendo bons desempenhos, melhorando fisicamente e em termos de solidez, pois não permitiram nada nas costas. Napoli e o Inter fizeram coisas extraordinárias até agora nesta temporada e precisamos de algo extraordinário para acompanhá-los. Estou feliz, agora temos que continuar”.

Ao Sky Sports, o comandante bianconero também falou de Dybala, colocando a culpa na mídia pela pressão exacerbada em cima do argentino: "Eu não acho que a mídia ajudou fazendo essas comparações que são francamente prejudiciais. Vocês fazem isso muitas vezes com jovens jogadores, eles têm um par de bons jogos e são chamados de vencedores do mundo, não é saudável. Quando eu disse que era improvável que Dybala pudesse acompanhar esse recorde de gols inicial, eu quis dizer isso."

A Juventus de Massimiliano Allegri e Paulo Dybala entra em campo novamente no próximo sábado (23) em difícil confronto contra a Roma, diante de seus torcedores.