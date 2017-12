Em jogo de seis gols, Lazio arranca empate da Atalanta fora de casa

Google Plus

Atalanta e Lazio se enfrentaram neste domingo (17), no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pela 17ª rodada da Serie A. As equipes fizeram um jogo movimentado e empataram em 3 a 3. Mattia Caldara e Ilicic (duas vezes) marcaram para o time da casa, ao passo que Milinkovic-Savic (duas vezes) e Luis Alberto fizeram os laziali.

Mesmo com o empate, a Atalanta ultrapassou o Milan e, agora, aparece em sétimo: os nerazzurri chegaram aos mesmos 24 pontos que os rossoneri. Já a Lazio permanece na quinta colocação, com 33 pontos.

O próximo adversário da Atalanta é o Milan, em jogo que ocorrerá no sábado (23), às 15h, no estádio San Siro. A Lazio recebe o Crotone, também no mesmo dia, às 9h30, no estádio Olímpico.

Atalanta sai na frente e Lazio se recupera no fim de jogo

A Atalanta começou a partida impondo um ritmo frenético e mantendo a Lazio longe das traves de Berisha. O primeiro gol aconteceu aos 19 minutos de partida, após cobrança de escanteio certeira de Hateboer, que achou Mattia Caldara dentro da área e o zagueiro artilheiro cabeceou para abrir o marcador da partida.

Três minutos depois veio o segundo. A Lazio ainda estava abalada pelo primeiro tento quando Papu Gómez deu um belo passe por elevação nas costas dos marcadores para Ilicic infiltrar na área e bater de primeira, sem dar chances para Strakosha.

Com dois gols de vantagem, a Atalanta diminiu seu ritmo na partida e pagou caro por isso. Aos 27 minutos, Milinkovic-Savic aproveitou a falha da defesa e chutou no canto direito de Berisha para diminuir. Logo em seguida, o goleiro albanês não conseguiu segurar o chute fraco de Milinkovic-Savic e a Lazio empatou ainda no primeiro tempo.

Na volta dos vestiários, a Atalanta recomeçou novamente a frente. Aos 10 minutos, Papu Gómez tabelou com Petagna e invadiu a área laziale, sendo derrubado por Bastos. Sem nenhuma dúvida o árbitro assinalou a penalidade máxima. Nome do jogo, Josip Ilicic deslocou o goleiro e marcou para decretar seu segundo gol no jogo e o terceiro da Atalanta.

Já na metade do segundo tempo, a Atalanta teve seu quarto tento anulado. Mattia Caldara empurrou a bola para o fundo das redes, mas o árbitro de vídeo assinalou o impedimento do zagueiro. No lance seguinte, Caicedo empatou novamente para a Lazio.