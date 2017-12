Pjanic ultrapassa Platini e se iguala a Maradona em gols de falta marcados

Meio-campista tem alto rendimento em cobranças de falta (Foto: Pierpaolo Piciucco/Action Plus via Getty Images)

Miralem Pjanic quebrou uma marca impressionante na carreira. O meio-campista da Juventus marcou o primeiro gol da vitória da Velha Senhora sobre o Bologna, por 3 a 0, nesse domingo (17), fora de casa, pela Serie A, e quebrou um recorde. Nos últimos dez anos, nenhum jogador guardou mais tentos de falta do que o bósnio no futebol italiano. São 14 gols de falta marcados, sendo cinco deles com a camisa bianconera. Dados extraídos do Grupo Opta.

O camisa 5 da Juventus também ultrapassou Michel Platini no número de gols de falta marcados em toda a história do futebol italiano. Pjanic possui um tento a mais do que o francês e empata com Maradona.

Gianfranco Zola marcou 20 gols, Francesco Totti e Roberto Baggio estão empatados com 21, Alessandro Del Piero marcou 22 gols, e Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic estão empatados na primeira colocação, com 28 gols cada. Seu companheiro de equipe, Paulo Dybala chegou a marca de 11 gols marcados.

Na atual temporada, Pjanic marcou quatro tentos e deu seis assistências para seus companheiros. Na partida contra o Bologna, o bósnio também deu uma assistência para o gol de Mandzukic ainda no primeiro tempo de jogo.

Confira a lista:

1. Andrea Pirlo e Sinisa Mihajlovic - 28 gols

2. Alessandro Del Piero e Giuseppe Signori - 22 gols

3. Roberto Baggio, Francesco Totti e Gianfranco Zola - 20 gols

4. Michel Platini - 15 gols

5. Diego Maradona e Miralem Pjanic - 14 gols