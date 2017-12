Ídolo do Milan, Kaká diz se 'arrepiar' com coro da torcida e relembra quase ida ao City

Kaká é tido pela torcida milanista como um grande ídolo (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

No dia em que completou dez anos de sua primeira e única Bola de Ouro, Kaká anunciou nesse domingo (17) que vai realmente se aposentar dos gramados do futebol. Seu último clube foi o Orlando City, no qual defendeu oficialmente até outubro desse ano e mesmo com algumas propostas para jogar ainda, decidiu pendurar as chuteiras.

E em uma entrevista ao programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, o agora ex-jogador comentou sobre sua passagem vitoriosa pelo Milan, onde se consagrou como melhor do mundo em 2007 e se tornou um dos maiores atletas do lendário clube italiano.

O ex-camisa 22 do Diavolo relembrou alguns cenários que marcaram mais pelo clube, como a conquista da Uefa Champions League 2006/07, quando o clube partiu desacreditado no torneio, mas passou por vários adversários tradicionais e se vingou do Liverpool na final em Atenas. "A conquista toda dessa Champions foi muito difícil, passamos por Bayern de Munique, Manchester United e Liverpool [na final]", lembrou.

Posteriormente, Kaká contou sobre o que considera um dos mais belos gols de sua carreira, justamente na Champions League de 2007, em Old Trafford contra o Manchester United de Cristiano Ronaldo na época. Ele afirmou que ainda fica arrepiado quando assiste vídeos da torcida rossonera entoando o seu coro.

"Dois gols, lá no Old Trafford. Se não o mais bonito, com certeza um dos mais bonitos", destacou o brasileiro, que deixou dois adversários para trás com um toque de cabeça (veja no vídeo abaixo).

A torcida do Milan compôs um cântico para Kaká: "Siamo venuti fin quà per vedere segnare Kaká" ("A gente veio aqui para ver o Kaká fazer gol, em tradução livre, em tradução literal)". "Arrepia até hoje. Porque eu me pego, às vezes, entrando em vídeos antigos só para ouvir esse coro", contou.

Kaká também rememorou sobre quando recebeu uma oferta do Manchester City, em 2009. Ele ressaltou o imenso carinho da torcida rossonera fez com que ele decidisse permanecer no clube por mais seis meses.

"Meu pai foi para a reunião com os diretores do Manchester City, e eu fico em casa, em contato com ele, para os finalmente do contrato. Meu pai me ligou e falou: 'ó, tá aqui, agora é com você. E aí, o que você quer fazer?'. A torcida demonstrou tanto carinho que decidi ficar no clube por pelo menos mais seis meses", salientou.

Por fim, comentou sobre as diferenças que ele pode notar quando atuava ainda muito jovem e depois dos 30 anos, dizendo que com a idade chegando, o jogador pensa muito mais antes de fazer uma jogada.

"Quando estamos começando, somos mais intuitivos, isso se aprende depois. Você vai ficando mais maduro, principalmente depois dos 30 [anos] e o jogo começa a ser mais pensado. Por isso que as principais jogadas eram no começo da carreira, porque não se pensa muito pra jogar. É muito na intuição, no talento e ver o que acontece. Com 30 [anos], mesmo tendo vitalidade, você analisa mais e pensa na jogada antes de realizá-la.", concluiu.

Kaká chegou ao clube em 2003 vindo do São Paulo sem muito alarde e logo se tornou um xodó da torcida, colocando nomes como Rui Costa e até Rivaldo no banco de reservas. No clube, conquistou cinco títulos, marcou 104 gols em 307 partidas durante duas passagens.

Agora, o jogador vai se preparar para se tornar dirigente e já tem convite do próprio Diavolo para integrar a nova diretoria, que busca um grande nome de ex-jogador para trabalhar no clube.