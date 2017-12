Com gol de Insigne, Napoli bate Udinese e vai às quartas de final na Copa Itália

Insigne começou no banco, mas foi fundamental para a classificação do Napoli (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Com o Napoli de olho no scudetto e tendo a Sampdoria como adversária neste sábado (23), precisando da vitória para se afastar da Juventus na briga pela liderança da Serie A, o técnico Maurizio Sarri resolveu poupar alguns jogadores-chave para o confronto hoje contra a Udinese. Em uma partida truncada e com poucas chances claras de gol para ambos lado, Insigne e Mertens entraram no segundo tempo e classificaram os napolitanos para às quartas de finais da Copa Itália.

Pode-se dizer que a Copa Itália é segundo plano para o Napoli, porém a Udinese, mesmo recheada de reservas na partida, conseguiu anular a criação das jogadas do time napolitano. O primeiro tempo foi bem truncado e houveram poucas chances claras de gol, com chutes de longa distância de ambos lados e com poucas jogadas individuais. No segundo tempo, Insigne e Mertens foram chamados pelo técnico italiano e entraram para inflitrar a defesa da Udinese. Com dez minutos em campo, aos 26 minutos, o belga recuperou a bola no meio-campo e tocou em profundidade para Insigne que chutou cruzado sem chances para a defesa do goleiro Scuffet.

Após sofrer o gol, Massimo Oddo fez algumas substituições e colocou em campo o atacante Kevin Lasagna, que não conseguiu passar por Koulibaly. O zagueiro senegalês fez grande partida. Perto do fim do jogo, Allan dentro da pequena área fez grande jogada mas a defesa conseguiu bloquear o passe do brasileiro, que quase deixou o Mertens livre para marcar o segundo gol. Em entrevista ao site do clube, Insigne comentou sobre a partida.

''Estou feliz por ter marcado, mas o time inteiro está de parabéns pela classificação. Essa vitória mostra o valor do nosso time, pois demonstra que temos um time competitivo e o treinador pode contar com os jogadores que atuam menos em campo, porque Napoli tem muitos jogadores que fazem a diferença numa partida. Nós queríamos avançar na Copa da Itália e conseguimos obstinadamente, agora é pensar no jogo contra a Sampdoria sábado, onde esperamos outro jogo muito complicado e teremos que dar o nosso melhor'', concluiu.

Após se classificar, os napolitanos aguardam o vencedor do confronto entre Atalanta e Sassuolo, para saber quem será seu adversário nas quartas de final. Na mesma fase da competição, o único duelo já definido é o clássico entre Milan e Internazionale.