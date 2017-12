Internazionale programa renovação de Icardi para início de 2018

Google Plus

Icardi entrou para o top 10 dos goleadores da história da Beneamata, com 95 gols (Foto: Tulio M. Puglia/Getty Images)

Nesta quarta-feira (20), a notícia que chega da terra da bota é de que Mauro Icardi está prestes a renovar contrato com a Internazionale até 2023. O argentino vive a sua melhor fase na carreira, e, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, uma extensão contratual já está pronta para ser assinada quando a janela de meio de temporada abrir.

Ainda segundo o periódico italiano, o camisa 9 e capitão nerazzurro terá um salário de € 7 milhões por temporada. A cláusula rescisória seria avaliada em € 130 milhões (cerca de R$ 505 milhões).

+ Domínio argentino: Icardi e Higuaín travam duelo particular por artilharia estrangeira na Itália

+ Icardi visa título pela Inter e promete se aposentar aos 40 anos: "Não sou como Totti"

A Internazionale quer assegurar o seu artilheiro, que anotou 17 gols em 17 jogos até aqui, com destaque para uma tripletta que marcou no Derby della Madoninna, contra o Milan, para continuar na briga pelo Scudetto.

Tal cláusula não é para tanto próximo da abertura da janela de transferências. Especulações passam a surgir quanto ao assédio de outros clubes. Icardi já declarou que não trocaria a Beneamata por nada, visto que é ídolo e entrou para o top 10 de goleadores da história do clube, com 95 gols em 101 jogos, igualando a média de início de temporada de Giuseppe Meazza, que teve duas passagens pelo clube na metade do século XX.