Dybala volta ao time titular, Juventus domina Genoa e avança de fase na Copa Itália

Em jogo único válido pelas oitavas de final da Copa Itália, a Juventus recebeu o Genoa, nesta quarta-feira (20), no Allianz Stadium. A equipe da casa dominou toda a partida e venceu por 2 a 0, com gols da dupla HD: Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín. A arbitragem ainda anulou um pênalti para os visitantes nos minutos finais de partida com o uso do árbitro de vídeo.

Com o resultado positivo, a Vecchia Signora avança de fase e duelará contra o rival Torino, que eliminou a Roma, também nesta tarde de quarta-feira (20), por 2 a 1, no estádio Olímpico. O Derby della Mole acontecerá no dia 3 de janeiro.

Pelo Campeonato Italiano, a Juventus voltará a campo no próximo sábado (23), às 17h45, para enfrentar a Roma, no Allianz Stadium, em partida válida pela 18ª rodada. O Genoa recebe o Benevento, no mesmo dia, às 12h, no estádio Luigi Ferraris.

No retorno de Dybala, argentino coloca Juventus na frente

Foto: Giorgio Perottino - Juventus FC/Getty Images

Com o retorno de Paulo Dybala ao time titular, a Juventus pressionava desde o início de jogo. O trio de ataque composto por Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi ficou responsável pela criação de jogadas e o italiano teve bom início, assustando o goleiro do Genoa antes dos dez minutos de partida.

Por outro lado, o Genoa não conseguia responder a altura. A aposta adotada pela equipe de Gênova foram os contra-ataques e Centurión comandava o ataque nas poucas chances que encontraram durante o primeiro tempo. A Juventus respondia logo em seguida e em uma descida rápida ao ataque comandada por Douglas Costa, o brasileiro tocou para a entrada da área e Marchisio arriscou o chute, mas a bola subiu.

Já no final da etapa inicial, Bentancur recuperou a bola e lançou Bernardeschi, que tocou para Dybala na entrada da área e o argentino marcou o primeiro gol da Velha Senhora no jogo. O argentino chegou ao 15º gol com a camisa dez, mas foi apenas o terceiro tento nos últimos 17 jogos.

Dupla HD de volta: Dybala e Higuaín decretam a vitória bianconera

O segundo tempo não começou muito diferente da etapa inicial. A Juventus pressionada e não dava chances para o Genoa durante a partida. Aos cinco minutos, Douglas Costa tocou para Rugani, que estava dentro da área adversária, e o zagueiro arriscou o chute. No lance seguinte, Bentancur recebeu de Sturaro e levou perigo ao gol adversário.

Logos aos 15 minutos, Galabinov adentrou a área bianconera e soltou a bomba, mas Szczesny fez uma boa defesa e impediu o gol de empate dos visitantes. Na sequência, Douglas Costa deixou os gramados para dar lugar a Gonzalo Higuaín.

Já na metade da partida, a Juventus chegou ao segundo gol com uma bela troca de passes entre a Dupla HD. Dybala tocou para Higuaín entre os defensores do Genoa e o camisa 9 ficou na cara do gol para marcar mais um tento da Velha Senhora na partida.

Nos minutos finais, o árbitro assinala penalidade máxima para o Genoa após falta de Asamoah dentro da pequena área. O árbitro de vídeo foi consultado e o juiz voltou atrás e anulou sua decisão inicial.