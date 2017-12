Insgine dispara contra Higuaín: "Deveria ter tido algum respeito pelos seus ex-companheiros"

Google Plus

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images Europe)

Atacante do Napoli, Lorenzo Insigne, um dos destaques da equipe na atual temporada Serie A, concedeu entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual, dentre outros assuntos, falou sobre o ex-companheiro de clube Gonzalo Higuaín. Para Lorenzo, o argentino foi desrespeitoso com o clube ao comemorar o gol marcado na vitória da Vecchia Signora diante dos partenopei, na rodada 15 da competição.

“Não posso dizer o que eu disse [a Higuaín], mas eu falei algumas palavras no dialeto [napolitano] e ele me entendeu. Fiquei desapontado: ele estava aqui por três anos, mas depois fez a escolha que ele fez. Não direi nada mais. Ele marcou em Turim e não comemorou, nem ele em Nápoles. Em vez disso, ele fez isto esta temporada”, disse.

O atacante ainda revelou que o argentino mantém contato com alguns dos jogadores do Napoli.

"Ele deveria ter tido algum respeito pelos seus ex companheiros de equipe. Ele afirma ser nosso amigo e envia mensagens de texto para alguns de nós antes do jogo, mas depois comemora nos nossos rostos? Foi uma falta de respeito”, completou Insigne.

Quando perguntado sobre as chances do Napoli de levar o scudetto, o atacante foi enfático:

“Eu realmente penso assim, estamos cientes disso. Nós costumávamos sair pensando que poderíamos ter empatado ou perdido uma partida particular. Campeões de inverno do Napoli? Gostaria que preferíssemos ser campeões na primavera.”

O Napoli é o atual líder da Serie A, com 42 pontos conquistados, um ponto à frente da Juventus e dois da Internazionale. A próxima partida dos comandados de Maurizio Sarri será no sábado (23), em partida contra a Samporia no estádio San Paolo.