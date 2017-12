Destaque da Lazio, Milinkovic-Savic desperta interesse do PSG; oferta pode ser irrecusável

Google Plus

Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Com um orçamento que beira o ilimitado, o Paris Saint-Germain promete agitar novamente o mercado de transferência com a contratação de mais um meio-campista para o seu rico elenco. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o time francês quer Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, e estaria disposto a oferecer cerca de € 170 milhões pelo jogador de 22 anos.

Ainda segundo a publicação do jornal, a negociação estaria sendo orquestrada pelo poderoso agente Jorge Mendes, que tem ótimas relações com o PSG, apesar de o jogador ser agenciado oficialmente pelo ex-jogador sérvio Mateja Kezman. Caso a transação se concretize, se tornaria a terceira maior da história do futebol, atrás somente de Neymar e Kylian Mbappé, que se transferiram para o próprio clube francês na última janela de transferências.

Milinkovic-Savic chegou à Lazio em meados de 2015 vindo do Genk, da Bélgica, por cerca de € 18 milhões e após um normal período de ambientamento, se tornou um dos titulares da equipe. Temporada passada foi muito importante para a equipe que voltou a se classificar para uma competição europeia e na atual temporada, tem se destacado ainda mais (sete gols e três assistências em 21 jogos) e tem chamado à atenção de grandes clubes europeus como: Manchester United, PSG, Juventus e Real Madrid.

O jogador pode aumentar ainda mais o seu valor durante a Copa do Mundo na Rússia, onde muito provavelmente, será uma das estrelas da Sérvia, que voltará a jogar a competição depois de muito tempo. Eles estão Grupo E, juntamente com Brasil, Suíça e Costa Rica.