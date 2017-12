Juventus x Roma AO VIVO hoje pelo Campeonato Italiano 2017/18 (0-0)

Bom dia torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! A partida entre Juventus x Roma terá transmissão ao vivo a partir das 17h45 (horário de Brasília). Fiquem ligados!

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS!

Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuaín.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA!

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, El Shaawawy, Dzeko.

ÚLTIMA PARTIDA!

A última partida oficial terminou com vitória da Roma, dentro do Stadio Olimpico. O placar final terminou por 3 a 1 para os donos da casa. Na pré-temporada, as equipes se enfrentaram nos Estados Unidos e empataram por 1 a 1. A partida foi para os pênaltis e a Juventus ganhou por 5 a 4.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

São 168 encontros em partidas válidas pela Serie A, com 39 vitórias da Roma, 49 empates e 80 triunfos bianconeri. Jogando em Turim são 55 vitórias da Juve, com 21 empates e apenas 8 triunfus dos giallorossi em 84 partidas realizadas no total.

DESFALQUES DA JUVE!

Buffon ainda se recupera de lesão na coxa e dará lugar a Szczesny, ex-Roma. Além de Buffon, o zagueiro Howedes e o lateral-direito Mattia De Sciglio também estão fora da partida. Cuadrado e Mandzukic estão de volta ao time para a disposição de Allegri.

DESFALQUES DA ROMA!

Karsdorp e Defrel estão fora do confronto contra a Juventus, mas Nainggolan e Kolarov voltaram a ser relacionados.

A partida entre Juventus x Roma é válida pela 18ª rodada da Serie A TIM, a ser disputada no Allianz Stadium, em Turim.