Napoli bate Sampdoria, Hamsík marca e se torna maior artilheiro da história do clube

O Napoli recebeu a equipe da Sampdoria neste sábado (23) no estádio San Paolo, e, de virada, venceu pelo placar de 3 a 2. Allan, Lorenzo Insigne e Marek Hamsík marcaram para os donos da casa. Gastón Ramírez e Fabio Quagliarella descontaram para os visitantes.

Com o resultado positivo, os partenopei mantiveram a liderança da Serie A, com 45 pontos ganhos, e passará o Natal na liderança do torneio, o que não ocorre desde 1989, ano do último título da equipe.

Mas o destaque da partida ficou com o capitão Hamsík, que marcou seu 116° gol pelo Napoli, superando Diego Maradona e tornando-se o maior artilheiro da história do clube.

A equipe do sul da Itália entra em campo novamente na próxima sexta-feira (29), quando visita o Crotone pela última rodada do primeiro turno. Já a A Sampdoria recebe o Spal no sábado (30).

Primeiro tempo movimentado com cinco gols

A bola recém tinha rolada no gramado do San Paolo e os visitantes já haviam balançado as redes de Pepe Reina. Com dois minutos de jogo, Gaston Ramirez acertou belíssima cobrança de falta da intermediária ofensiva, sem chances para o arqueiro Napolitano, abrindo o placar.

Como já era de se esperar antes mesmo do gol, o Napoli teve de tomar a iniciativa e a Samp recuou em seu campo. No início os mandantes mostraram-se nervosos, errando passes fáceis e tomando decisões erradas no terço final de gramado. Mas aos 16 minutos Mertens roubou a bola já no campo ofensivo, fez ótimo cruzamento para Callejón, que perdeu o gol, mas contou com a chegada de Allan no rebote para empurrar a bola para o fundo das redes e igualar o placar.

O Napoli seguiu pressionando e tendo maior porcentagem de posse de bola, entretanto, em subida perigosa pela esquerda, Hysaj derrubou o adversário e o árbitro assinalou pênalti. Quagliarella bateu forte no meio e recolocou a Sampdoria na frente. Outra vez os azzurri se viram obrigados a pressionar para retornar à partida, e em apenas 6 minutos Insigne recebeu belo passe de Mertens e bateu de primeira no canto do arqueiro adversário para igualar o marcador mais uma vez. Não demorou muito para que, em bela jogada de troca de passes, Allan servisse Marek Hamsik, que, sem ninguém à sua frente, colocasse o Napoli à frente pela primeira vez no jogo, aos 39 minutos do primeiro tempo.

O gol, além de deixar o Napoli na frente, deu ao Eslovaco a artilharia história do clube. Marek superou o ídolo máximo do clube Diego Armando Maradona, e agora é o maior artilheiro da história da equipe.

Segundo tempo sem gols da vitória ao Napoli.

Os clubes retornaram ao campo para fazer um segundo tempo bem menos empolgante que a primeira etapa. Nos minutos iniciais, perdurou o panorama da primeira etapa, com o Napoli tendo a superioridade da posse de bola e a Sampdoria tentando escapadas pelas laterais, já que Hysaj e Mario Rui não fizeram boa partida.

Não houveram grandes chances no segundo tempo, para nenhum dos dois times. O lance de maior importância foi um carrinho do português Mario Rui, que resultou na expulsão do lateral direito do Napoli. A partir desse lance, aos 77 minutos, os comandados de Maurizio Sarri recuaram e deram o comando da partida para a Samp.

Contudo, os visitantes não tiveram a força necessária para furar a defesa bem postada dos partenopei, que ainda perderam um gol aos 91 da segunda etapa, com Mertens. Assim, o Napoli segurou o placar e manteve a liderança da Serie A.