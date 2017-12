Milan sofre com 'lei do ex', joga mal e cai diante da Atalanta

Google Plus

Jogando um futebol pobre, o Milan perdeu para a Atalanta, neste sábado (23), por 2 a 0, em Milão, pela 18ª rodada da Serie A. Os gols da vitória nerazzurra no estádio San Siro saíram dos pés de Bryan Cristante, criado nas categorias de base do Diavolo, e Josip Ilicic.

Com o resultado, o Milan segue com 24 pontos e cai para o 11º lugar, ficando ainda mais distante das zonas de classificação às competições europeias. A Atalanta, por sua vez, vai a 27 pontos e sobe para a sétima posição. A equipe de Bérgamo tem a mesma pontuação da Sampdoria, sexta colocada, mas tem uma vitória a menos que o time de Gênova.

Agora, o Milan busca se recuperar desse revés na quarta-feira (27), às 17h45 (de Brasília), quando disputa o Derby della Madonnina com a Internazionale, valendo vaga na semifinal da Copa Itália. Já a Atalanta voltará a campo no sábado (30), para receber o Cagliari, às 12h (de Brasília), pela Serie A.

Atalanta marca um gol em cada tempo

O Milan realizou um primeiro tempo fraco. Até teve mais presença no ataque durante os 20 minutos iniciais, mas era ineficiente. Além disso, a equipe sentia falta do suspenso ponta-direito Suso, um dos principais nomes do time milanês.

Aos 13 minutos, Bonaventura colocou a bola para dentro, mas, com o auxílio do árbitro de vídeo, o gol foi anulado – o camisa 5 rossonero estava impedido. Em seguida, Montolivo bateu colocado, buscando o canto baixo do goleiro, mas Berisha pôs para escanteio.

A Atalanta, porém, precisou de uma chance clara para marcar. Em bola alçada à área, Caldara cabeceou para baixo, Donnarumma não conseguiu segurar a bola, e Cristante – cria das categorias de base do Milan – escorou para as redes.

No segundo tempo, o Milan subiu de produtividade e passou a propor jogo, porém ainda assim não conseguia gerar boas chances de gol. Borini e Kessié tentavam de fora da área, mas sem sucesso. A partida estava ficou mais aberta.

Para recolocar a Atalanta na partida, o técnico Gian Piero Gasperini trocou Petagna por Ilicic. Sete minutos após a substituição, o atacante esloveno fez o segundo dos nerazzurri. Spinazzola avançou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para Ilicic bater no contrapé de Donnarumma.

O Milan sentiu o gol, e a Atalanta quase fez mais um. Freuler soltou uma pedrada de fora da área e obrigou Donnarumma a realizar difícil defesa. A oito minutos do fim de jogo, o treinador Gennaro Gattuso ainda tentou extrair algo a mais da equipe colocando André Silva e Biglia nas respectivos lugares de Kalinic e Montolivo. Contudo, não deu certo, e o Milan amargou mais uma derrota nesta temporada.