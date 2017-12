Em jogo truncado, Juventus supera Roma com direito a 'lei do ex'

Juventus e Roma realizaram neste sábado (23) um jogo truncado no Allianz Stadium, em Turim, pela 18ª rodada da Serie A. Com gol do ex-romanista Medhi Benatia, os juventinos venceram pelo placar mínimo. O final do duelo foi movimentado, com duas bolas na frente e o goleiro Wojciech Szczęsny fazendo uma defesa salvadora no chute do atacante Patrik Schick. Porém, o 1 a 0 reinou até o apito final.

O resultado a Juventus vai a 41 pontos e continua na vice-liderança, a um do líder Napoli e a quatro de vantagem para a Internazionale, terceira colocada. A Roma, por sua vez, continua em quarto lugar, com 38 pontos. A Lazio, na quinta posição, está a dois pontos dos rivais giallorossi.

Ambas as equipes voltarão a campo no próximo sábado (30). Às 17h45 (de Brasília), a Juventus enfrentará o Hellas Verona, fora de casa, no Marc’Antonio Bentegodi. Um pouco mais cedo, às 12h (de Brasília), a Roma receberá o Sassuolo, no Olímpico. Ambos os confrontos válidos pela 19ª rodada da liga italiana.

Triunfo diante da Roma mantém a Juve na cola do Napoli (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)

Confira o lance a lance do jogo:

Fim de partida.

93' SZCZEEEEEEEEEEEEESNY! Schick desce sem marcação e fica em frente ao goleiro e Szczesny tira o perigo com os pés.

91' NA TRAAAAAAAAAAVE! Pjanic puxa o contra-ataque e manda a bola na trave.

89' Bernardeschi arrisca de longe, mas a bola sai sem ângulo.

86' AMARELO! Para Pellegrini por falta em Higuaín.

85' Lateral para os visitantes.

82' Falta perigosíssima para a Roma.

79' NA TRAAAAAAAAAVE! Bola é cruzada na área da Juventus, Chiellini e Alex Sandro deixaram passar e Florenzi mandou na trave. Na sequência, chute de Schick é travado.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Matuidi e entra Marchisio.

76' UUUUUUUUUUUUH! Mandzukic toca para Matuidi, que chuta por cima do gol. Na sequência, ele sente a perna e pede para sair.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Cuadrado e entra Bernardeschi.

70' UUUUUUUUUH! Chiellini corta a primeira, a bola sobra para Nainggolan, que toca para Dzeko e o atacante manda por cima do gol.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Strootman e entra Pellegrini.

67' PERDEEEEEEEU! Mandzukic toca para Higuaín na entrada da área e o argentino manda a bomba para fora.

SUBSTITUIÇÃO! Sai El Sharaawy e entra Schick.

65' Blitz da Juventus no ataque, é lateral para a equipe da casa.

62' Impedimento assinalado. Bola da roma.

61' Jogo recomeça. Juventus segue no ataque.

60' Jogo paralisado. Atendimento médico em campo para atender Mandzukic.

57' UUUUUUUH! Bola passa quicando na área bianconera e Chiellini afasta o perigo.

55' Lateral para a Roma.

54' UUUUUUUUUUH! Mandzukic manda para a área, Higuaín recebe sozinho e manda por cima do gol.

52' AMARELO! Para Cuadrado por reclamação. É lateral para a Roma.

51' Jogo retorna após atendimento médico ao alemão. É bola para a Roma.

49' Khedira caído na entrada da área. Jogo paralisado.

48' Strootman pisa no pé de Pjanic e é falta a favor da Juventus.

47' Recomeça a partida no Allianz Stadium.

45' Fim de primeiro tempo.

44' Lateral para a Juventus.

POSSE DE BOLA!

Juventus: 48%

Roma: 52%

42' Lateral para a Roma.

39' Falta em Kolarov. Bola é da Roma.

36' Escanteio para a Juventus.

34' Falta de ataque do Dzeko em Chiellini.

32' Cuadrado faz falta em Kolarov. Bola na área da Juventus.

30' Escanteio para os visitantes.

28' Falta perigosa para a Roma.

26' SZCZEEEEEEEEEESNY! Perotti arranca no contra-ataque nas costas de Barzagli e cruza rasteiro para Dzeko, que chuta e o goleiro ex-Roma faz bela defesa.

24' Manolas empurra Higuaín e é falta para a Juventus.

23' AMARELO! Para De Rossi por falta em Barzagli.

22' Lateral para a Roma.

20' Falta perigosa para a Roma.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! BENATIA!

17' Escanteio para a Juventus.

16' Alex Sandro cruza para Cuadrado, que resvala de leve na bola.

12' Dzeko cruza para Florenzi, mas o jogador isola a bola.

11' QUE ENTROSAMENTO! Khedira toca para Higuaín, que devolve de calcanhar e o alemão desce em contra-ataque rápido, mas é desarmado na entrada da área.

9' Alex Sandro puxa Nainggolan para parar contra-ataque dos giallorrossi.

7' UUUUUUUUUUH! Matuidi cruza para Mandzukic e o croata cabeceia para fora.

6' UUUUUUUH! Em contra-ataque puxado por Higuaín, o argentino toca para Cuadrado, que é desarmado dentro da pequena área, mas a bola sobra para Khedira, que chuta para fora.

5' Lateral para a Roma.

4' Falta de Kolarov em Cuadrado no meio-campo.

3' Tiro de meta para Szczesny bater.

1' Roma troca passes em seu campo de defesa. Juventus sobe a marcação.

0' COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DA ROMA! Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, El Shaawawy, Dzeko.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS! Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuaín e Mandzukic.