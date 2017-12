Em preparação para Eliminatórias 2019, Seleção principal e sub-23 italianas treinam juntas

Foto: Divulgação/FIGC

Em ritmo de preparação para as Eliminatórias 2019, a Nazionale Femminile A (seleção principal italiana) e a Nazionale Under 23 Femminile (seleção sub-23) realizaram um treinamento em conjunto no Villaggio Azzurro di Novarello, em Novara. As jogadoras do Under 23 foram observadas pela treinadora Milena Bertolini no amistoso entre as duas equipes a fim de avaliar talentos que podem se tornar úteis durante as Eliminatórias.

"Algumas meninas do Under 23 tiveram a chance de fazer algumas sessões de treinamento com a Seleção Nacional, ficaram ansiosas e até mesmo um pouco surpresas pela convocação. Houve um grande entusiasmo e, nesta manhã, no amistoso, vi uma boa intensidade e qualidade de jogo. As meninas sabem que para serem convocadas, eles devem se destacar com seus times na liga e sempre treinar ao máximo para estarem prontas para competir pela Seleção", disse a técnica.

O amistoso entre as equipes terminou com vitória da seleção principal por 4 a 0 com gols de Daniela Sabatino, Lisa Alborghetti, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. A Itália é líder do Grupo 6 das Eliminatórias de 2019 com 12 pontos somados e dez gols marcados. A Bélgica é a segunda colocada com nove pontos. No dia 20 de janeiro, a Azzurra tem amistoso marcado contra a França, em Marseille.

Jogadoras convocadas da Nazionale Femminile A

Goleiras: Rachele Baldi (Empoli), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);



Defensoras: Alia Guagni (Fiorentina), Lisa Boattin (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (S.Zaccaria), Federica Di Criscio (Brescia), Eleonora Piacezzi (Mozzanica);



Meio-campistas: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Lisa Alborghetti (Mozzanica), Marta Carissimi (Fiorentina), Manuela Giugliano (Brescia), Valentina Bergamaschi (Brescia), Benedetta Glionna (Juventus);



Atacantes: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).

Jogadoras convocadas para a sub-23 Femminile

Goleiras: Francesca Durante (Fiorentina), Emma Guidi (S.Zaccaria), Amanda Tampieri (S.Zaccaria);



Defensoras: Giulia Bursi (Sassuolo), Antonietta Castiello (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Sassuolo), Sara Quadrelli (S.Zaccaria), Federica Rizza (Mozzanica), Giorgia Spinelli (Stade de Reims);



Meio-campistas: Martina Brustia (Inter Milano), Federica Cavicchia (Zurigo), Gloria Marinelli (Inter Milano), Cristina Merli (Orobica Calcio Bergamo), Isotta Nocchi (Florentia), Annamaria Serturini (Pink Sport Time), Flaminia Simonetti (Res Roma), Sara Tardini (Sassuolo);



Atacantes: Claudia Ferrato (Padova), Eleonora Goldoni, Martina Piemonte (Siviglia), Costanza Razzolini (Arezzo).