Jogo Milan x Internazionale AO VIVO hoje pelas quartas de final da Copa Itália (0-0)

19' CARTÃO AMARELO

Biglia entra forte em Vecino e não escapa do amarelinho.

17' HANDANOVIC!!!

Kessié alça bola para a área, Bonaventura pega impulsão cabeceia, e o goleiro da Inter põe para fora.

17' Rodríguez busca cruzamento para a área da Inter, mas Cancelo tira pela lateral.

15' CARTÃO AMARELO

Locatelli mergulha na área e é advertido pelo árbitro. Primeiro cartão amarelo do jogo.

14' Bonucci erra lançamento, e a torcida esboça seu descontentamento.

14' Locatelli comete falta em João Cancelo.

13' Jogo morno no momento. Inter toca a bola em seu campo.

10' Milan deixa a Inter trabalhar a bola no campo defensivo. Proposta inicial da equipe rubro-negra é esperar os interistas e buscar o contra-ataque.

9' Candreva é flagrado em impedimento.

7' Bonaventura cruza para a área, mas Ranocchia enfia a cabeça em direção à bola para rechaçar.

7' Suso cobra falta em cima da barreira.

6' Suso avança em velocidade, mas Vecino faz falta no camisa 8 milanista. Lance de perigo para o Milan.

4' Candreva alça bola à área do Milan, e Romagnoli afasta. Escanteio para a Inter.

3' Gagliardini tenta lançamento para Perisic, mas põe muita força, e a bola sai pela linha lateral.

2' Nagatomo derruba Suso, e o juiz assinala infração do lateral da Inter.

1' Candreva cobra escanteio, mas o árbitro marca falta de ataque da Inter.

0' COMEÇA O JOGO!

Jogadores já estão no campo de jogo! Falta pouco para o início da partida!

Segundo a imprensa italiana, há mais de 50 mil torcedores presentes no San Siro.

Contratado na última janela de transferências, Antonio Donnarumma disputará hoje sua primeira partida oficial pelo Milan.

MAS HEIN?!

Antonio Donnarumma vai assumir o gol do Milan no dérbi após a lesão de Storari ainda no aquecimento. O curioso é que Antonio, irmão mais velho de Gianluigi Donnarumma (outro que está lesionado), não ficaria nem no banco para a partida de logo mais; ele assistiria à partida das tribunas do San Siro. O reserva imediato de Storari seria o brasileiro Gabriel.

MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA

O goleiro Storari, que substituiria o lesionado Gianluigi Donnarumma, sentiu uma contusão no aquecimento. Assim, quem assume o gol é Antonio Donnarumma, irmão mais velho de Gianluigi.

Formação da Inter: (4-2-3-1) Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, João Mário, Perisic; Icardi.

Formação do Milan: (4-3-3) Storari; Abate, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura.

Torcedor, as duas equipes estão escaladas. Vamos a elas!

Provável escalação da Inter (4-2-3-1): Padelli (Handanovic); João Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, João Mário (Borja Valero), Éder (Perisic); Icardi.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Storari; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rircardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic (Cutrone), Bonaventura.

ASPAS DE LUCIANO SPALLETTI

"É uma partida muito importante, não existe uma condição que faça com que o dérbi seja um resultado qualquer. Nos sentimos prontos para jogar essa partida que dá acesso á uma semifinal e é claro que devemos dar um pouco mais para atingir esse objetivo."

PALAVRA DE GATTUSSO

"É uma partida diferente das outras. O jogo bonito não serve para nada. Precisamos ter garra, vontade e organização. Todos deverão dar algo a mais, senão fica difícil vencer. Devemos jogar pelos nossos torcedores. É uma vitória que devemos a eles."

INTER SEM XERIFE

O zagueiro Miranda e o lateral-direito Danilo D'Ambrosio são os desfalques da Beneamata para o Derby della Madonnina. O brasileiro sofreu uma lesão de primeiro grau no sóleo da perna direita, enquanto o italiano teve constatada uma contusão de primeira grau no ligamento colateral médio de sua perna esquerda. Andrea Ranocchia e João Cancelo devem entrar em seus respectivos lugares.

DONNARUMMA FORA

Além do lateral-direito Andrea Conti, que não entra em campo desde setembro devido a uma lesão no ligamento cruzado esquerdo, o goleiro Gianluigi Donnarumma está fora do jogo. O camisa 99 sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda às vésperas do dérbi e será substituído por Marco Storari.

Milan e Inter vêm de dois reveses consecutivos na Serie A. A equipe rossonera perdeu para Hellas Verona (3 a 0, fora de casa) e Atalanta (2 a 0, em casa), enquanto o time nerazurro caiu diante de Udinese (3 a 1, em casa) e Sassuolo (1 a 0, fora de casa).

Os rivais milaneses entraram na fase de oitavas de final da Copa Itália. Nela, o Milan passou fácil pelo Hellas Verona, vencendo o time veronês por 3 a 0, no San Siro. Já a Inter precisou dos pênaltis para despachar o Pordenone, também no estádio de Milão.

Milan e Inter protagonizam um Derby della Madonnina "anticrise". Isso porque os milanistas fazem péssima temporada e ocupam a 11ª colocação na tabela da Serie A. Do outro lado, os interistas, que chegaram a liderar a liga italiana, não vencem uma partida no tempo normal há quatro jogos (venceu o Pordenone nos pênaltis para chegar às quartas da Copa Itália), e estão na terceira colocação no campeonato nacional.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances de um dos maiores dérbis do futebol europeu: Milan x Internazionale. Os rivais de Milão se enfrentam às 17h45 (de Brasília) desta quarta-feira (27), no estádio San Siro, em Milão, pelas quartas de final (jogo único) da Copa Itália. Fique conosco!